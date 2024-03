Biathlon-Weltcup Franziska Preuß: Operation und Saisonende statt Canmore Stand: 12.03.2024 10:13 Uhr

Zu Beginn der Saison glänzte Franziska Preuß und trug sogar das Gelbe Trikot - nun endet der Winter für sie vorzeitig. Und es kommt noch dicker: Die Biathletin muss sich sogar einer Operation unterziehen.

Am kommenden Wochenende steht für die Biathleten der letzte Weltcup der Saison an. Franziska Preuß fehlt – wie zuletzt bereits in Soldier Hollow und Oslo. Die Ruhpoldingerin laboriert immer noch an einem Infekt, den sie sich bei Weltmeisterschaft in Nove Mesto zugezogen hatte. Und der jetzt sogar eine Operation notwendig macht.

Preuß: "Kleiner chirurgischer Eingriff"

Wie die 30-Jährige am Dienstag (12.03.2024) bekannt gab, sei sie "nach einer weiteren Untersuchung … zusammen mit den Ärzten zu dem Schluss gekommen, dass ein kleiner chirurgischer Eingriff Sinn macht. Ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Schritt ist, und ich glaube daran, dass ich so in Zukunft weniger anfällig sein werde." Grund dafür sei ein " Infekt, der sich bei der WM erneut im Nasennebenhöhlenbereich festgesetzt" habe.

Preuß: "Umso bitterer"

So endet die Saison für Preuß "früher als geplant" , wie die siebenfache WM-Medaillengewinnerin in der Pressemitteilung des Deutschen Skiverbands zitiert wird. Die Bayerin, die zu Beginn der Saison sogar kurz in das Gelbe Trikot der Weltcupspitzenreiterin schlüpfen durfte – bevor sie krank wurde – zog bereits eine erste Saisonbilanz: "Einerseits war es toll zu sehen, dass ich, wenn ich gesund bin und kontinuierlich trainieren kann, ganz vorne in der Weltspitze mitlaufen kann, andererseits macht es das natürlich umso bitterer, wenn ich sehe, dass ich im Gesamt-Weltcup eine Rolle spielen könnte."

Erster Saisoninfekt bereits im vierten Rennen

Fünfmal lief Preuß in diesem Winter in Einzel- oder Staffelrennen auf das Podest. Gleich zu Beginn des Winters konnte die 246-fache Weltcupstarterin mit zwei Podestplätzen und einmal Rang vier in den ersten drei Einzelrennen im schwedischen Östersund überzeugen. Bereits beim zweiten Weltcuport in Hochfilzen musste sie dann nach einer Corona-Infektion erkrankungsbedingt zwei Rennen auslassen.

Noch kein Karriereende: "Freue mich auf Training"