Biathlon in Oslo "Weiterhin angeschlagene" Preuß fällt im Einzel aus Stand: 28.02.2024 15:02 Uhr

Die deutschen Biathletinnen werden ohne Franziska Preuß in den Weltcup in Oslo starten. Die 29-Jährige ist gesundheitlich weiter angeschlagen. Für Preuß ist es bereits die sechste wettkampfbedingte Absage in diesem Winter.

Preuß leide unter Infektsymptomen, teilte die deutsche Mannschaftsärztin Katharina Blume am Mittwoch (28.02.2024) mit. Der Infekt habe sich bereits bei den Weltmeisterschaften vor zwei Wochen in Nove Mesto abgezeichnet. Zwar konnte Preuß die " Zeit bis jetzt gut zur Erholung nutzen, dennoch ist sie weiterhin angeschlagen und noch nicht beschwerdefrei. " Daher verzichte man sicherheitshalber auf einen Start im Einzel am Donnerstag (14:15 Uhr im Sportschau-Liveticker).

Nächster Rückschlag für Preuß

Preuß hatte sich erst in diesem Winter zurück in die Weltspitze gekämpft, nachdem sie die vergangene Saison aufgrund wiederkehrender gesundheitlicher Probleme vorzeitig beendet hatte. Im Januar musste sie bereits beim Weltcup in Antholz passen, wodurch ihr wichtige Wettkampfpraxis für die WM fehlte.

Dort schaffte sie mit zwei sechsten Plätzen im Sprint und in der Verfolgung ihre besten Ergebnisse in den Einzelrennen. Mit der Mixed Staffel wurde sie zudem Fünfte. Eigentlich war Preuß auch für die Staffel fest eingeplant, zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber bereits mit Halsschmerzen zu kämpfen. Dennoch liefen die deutschen Biathletinnen auch ohne ihre erfahrenste Athletin zu Bronze. Beim tags darauf folgenden Massenstart war Preuß sichtlich geschwächt auf Rang elf gelaufen.

Hoffen auf den Massenstart

Bis zum Ende der Saison stehen noch neun Wettkämpfe aus, sechs davon in Übersee. Daher werde man " von Tag zu Tag entscheiden, wann ein Einstieg in den Weltcup Sinn macht ", so Mannschaftsärztin Blume. Aktuell nutze man jeden weiteren Tag zur Erholung, in der Hoffnung, dass Preuß beim Massenstart am Samstag am Holmenkollen dabei sein kann.

Ihr Ausfall in Oslo ist auch deshalb bitter, da Preuß als Vierte bei nur acht Punkten Rückstand noch gute Chancen auf die kleine Kristallkugel im Einzel gehabt hätte. Im Gesamtweltcup liegt die ehemalige Staffel-Weltmeisterin aktuell als beste Deutsche auf Platz acht.