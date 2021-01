Immer wieder gewann Deutschland in der eigenen Abwehr den Ball und kam so zu leichten Gegenstoß-Toren, daran hatten auch Johannes Golla und Sebastian Firnhaber ihren Anteil. Noch vor der Pause testete Gislason wieder eine 5:1-Deckung, zudem kam Metzner zu seinem Debüt im DHB-Trikot. "Wir haben agil und wirklich motiviert verteidigt. Es ist ein optimaler Gegner für uns, um Dinge auszuprobieren. Wir sind momentan zu stark für die Österreicher" , sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer bereits in der Halbzeitpause. Teammanager Oliver Roggisch lobte am ARD-Mikrofon: "Wir wollen uns nicht blenden lassen, aber die Jungs machen das sehr, sehr gut."

Heinevetter für Wolff ins Tor

In der zweiten Halbzeit brauchten die Österreicher nur gut sechs Minuten, um so viele Tore wie vor der Pause zu erzielen. Die Konzentration ließ in dieser Phase bei der deutschen Mannschaft deutlich nach, häufig wurde der Ball einfach verloren.

Für Andreas Wolff rückte Silvio Heinevetter zwischen die Pfosten. Es hakte aber vor allem in der Offensive, in der Deutschland plötzlich die Spannung verlor. Der Vorsprung schrumpfte auf acht Tore, dann stabilisierte sich das Team wieder.

Zum Start gegen Uruguay

Die Auswahl des DHB startet am Freitag mit dem Spiel gegen Uruguay in die WM. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Ungarn und Kap Verde. Österreich ist mit Frankreich, Norwegen und den USA in einer Gruppe.