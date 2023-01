Handball-WM 2023 Deutsche Handballer nehmen Argentinien auseinander Stand: 19.01.2023 19:28 Uhr

Die deutschen Handballer kommen bei der WM in Polen und Schweden immer besser ins Rollen. Im ersten Hauptrundenspiel gab es einen unerwartet hohen 39:19-(24:11)-Erfolg gegen Argentinien. Es war bereits der vierte Sieg im vierten Spiel des Turniers.

Und es zeigte sich, dass die deutsche Mannschaft in den vergangenen Tagen zu einer immer stärkeren Einheit gefunden hat und ihr ohnehin konzentriertes und effektives Spiel mit Spaß und Spielfreude garnierte. Argentinien konnte diesen Deutschen zu keinem Zeitpunkt Paroli bieten.

Die DHB-Mannschaft braucht jetzt nur noch einen Sieg aus den beiden verbleibenden Hauptrundenspielen (Gegner (Niederlande und Norwegen), um das Viertelfinale zu erreichen.

Groetzki nimmt es anfangs in die Hand

Wie erwartet setzte Gislason zu Beginn auf seine Stammsieben: Philipp Weber und Julian Köster wechselten sich in Angriff und Abwehr ab. Kai Häfner und Lukas Mertens waren wieder von Anfang an auf dem Parkett, nachdem sie im letzten Vorrundenspiel gegen Algerien geschont wurden.

Deutschland erwischte einen guten Start in die Partie. Auffällig besonders: Rechtsaußen Patrick Groetzki, der Dauerbrenner der deutschen Mannschaft. In seinem 46. WM-Spiel (nur Christian Schwarzer und Silvio Heinevetter haben mehr) hatte der Routiniergroßen Anteil an der frühen 8:3-Führung (10. Minute).

Sehr zupackend zudem spielte die deutsche Abwehr, die sich sehr viel gefestigter präsentierte als noch in Teilen der Vorrunde. Da zudem Andreas Wolff einen sehr guten Tag erwischte, baute Deutschland die Führung unerwartet deutlich aus - 14:6 (16. Minute) und 18:9 (23.)

Gislason konnte früh wechseln

Das gab Gislason die Gelegenheit, bereits Mitte der ersten Halbzeit zu wechseln und Spieler zu schonen - nicht unwichtig im Zwei-Tage-Spielrhythmus dieser WM. Simon Ernst kam früh in die Abwehr für Julian Köster, Paul Drux für Philipp Weber und Jannik Kohlbacher an den Kreis für Johannes Golla.

Deutschland hatte weiter eine gute Balance im Spiel und zu diesem Zeitpunkt eine Trefferquote von fast 90 Prozent. Keeper Wolff kam auf 40 Prozent gehaltener Bälle - ebenfalls beachtlich. Gislason hatte vor dem Spiel noch Respekt von der schnellen Spielweise der Südamerikanern gezeigt. Doch von argentinischem tempohandball war an diesem Abend in Kattowitz nicht viel zu sehen.

Leichtigkeit und Spielfreude

Ganz anders die Deutschen. Es zeigte sich, dass die Mannschaft durch die zahlreichen Siege bei dieser WM viel an Selbstbewusstsein getankt hat und mit einer lange nicht gekannten Leichtigkeit und Spielfreude agierte.

24:11 zur Pause - das war sogar noch deutlicher als im unbedeutenden Vorrundenspiel gegen Algerien. Logisch, dass auch die zahlreichen deutschen Fans früh in Partystimmung waren. "Oh, wie ist das schön", hallte es aus dem deutschen Fanblock. "Bisher hat alles funktioniert, was hätte funktionieren können", sagte Sportdirektor Axel Kromer.

Und es funktionierte auch in der zweiten Hälfte gut. Spieler aus der ersten Sieben wie Knorr, Häfner, Golla und Köster schonten weiter ihre Kräfte, nicht unwichtig bei einem solchen Turnier. Der zweite Anzug machte da weiter, wo er gegen Algerien am Dienstag aufgehört hatte.

Gegen die Niederlande wird es schwieriger

Zwar sprang am Ende nicht die gleiche hohe Trefferausbeute wie in Durchgang eins heraus, aber dennoch stand am Ende der höchste Sieg im bisherigen WM-Verlauf.

Am Samstag (21.1.2023, 20.30 Uhr) geht es weiter für die deutsche Mannschaft mit dem zweiten Hauptrundenspiel. Gegner sind dann die Niederlande und vermutlich wird es dann schwieriger.