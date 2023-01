Spielplan, Gruppen, Zeiten So läuft die Handball-WM 2023 Stand: 06.01.2023 16:03 Uhr

Polen und Schweden richten die Handball-WM 2023 gemeinsam aus, Deutschland spielt zunächst in Kattowitz. Die wichtigsten Infos zum Turnier.

Die 28. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden statt. Das Eröffnungsspiel am 11.01. bestreiten um 20.30 Uhr Frankreich und Polen, am 12. Januar geht es dann richtig los mit der Vorrunde, Deutschland greift am 13. Januar erstmals ein.

Die polnischen Spielorte sind Krakau, Danzig, Kattowitz und Plock. Für Schweden wurden fünf Spielstätten ausgewählt: Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping und Kristianstad.

Deutschlands Spiele

Die DHB-Auswahl wird ihre Vorrunde im Spodek in Kattowitz spielen, die Mehrzweckhalle bietet 11.016 Plätze. Hier finden Sie die deutschen Spiele in der Vierergruppe E:

Deutschlands Vorrundenspiele Anwurf Gegner TV-Übertragung Freitag, 13.01., 18 Uhr Katar ZDF Sonntag, 15.01., 18 Uhr Serbien ARD Dienstag, 17.01., 18 Uhr Algerien ZDF

In der Hauptrunde könnte Deutschland in Kattowitz bleiben und träfe dort auf die drei qualifizierten Teams aus der Gruppe F. Dort spielen Norwegen, Nordmazedonien, Argentinien und die Niederlande gegeneinander.

Deutschlands mögliche Hauptrundenspiele Anwurf Gegner TV-Übertragung Donnerstag, 19.01. offen offen Samstag, 21.01. offen offen Montag, 23.01. offen offen

Die Gruppenphase

Zum zweiten Mal nach der Aufstockung 2020 nehmen 32 Teams an der WM teil, satte 112 Spiele stehen auf dem Programm. Aus den acht Vorrunden-Vierergruppen erreichen die jeweils drei Besten die Hauptrunde. Für die Viertplatzierten geht es in Plock weiter, dort werden beim President's Cup die Plätze 25 bis 32 ausgespielt.

In der Hauptrunde gibt es vier Sechsergruppen. Die Teams nehmen ihre Punkte, die sie in der Vorrunde gegen ebenfalls qualifizierte Nationen gewonnen haben, mit. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Die Anwurfzeiten sind 15.30, 18.00 und 20.30 Uhr. Sind zwei oder mehrere Teams am Ende der Vor- oder Hauptrunde punktgleich, entscheiden diese Kriterien in dieser Reihenhfolge:

Punkte in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams Tordifferenz in den Direktbegegnungen eigene Tore in den Direktbegegnungen Tordifferenz aus allen Gruppenspielen eigene Tore aus allen Gruppenspielen das Los

Die K.o.-Phase

Nach den Viertelfinalen geht es auch für die vier Verlierer weiter, sie spielen in einer K.o.-Runde die Plätze 5 bis 8 aus - mit zwei Halbfinalen, einem Spiel um Platz 5 und einem Spiel um Platz 7. Die Anwurfzeiten sind 18.00 und 20.30 Uhr.

Die Gewinner der Viertelfinale tragen ihre Halbfinale in Danzig und Stockholm aus. In Schwedens Hauptstadt Stockholm finden auch das Spiel um Platz 3 sowie um 20.30 Uhr das Finale statt.

Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, gibt es eine Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Steht es danach erneut remis, folgt eine weitere Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Gibt es weiterhin keinen Sieger, entscheidet ein Siebenmeter-Werfen.

Der Zeitplan Wann? Was? 11. bis 17.01. Vorrunde 18. bis 23.01. Hauptrunde Dienstag, 24.01. Ruhetag Mittwoch, 25.01. Viertelfinale Freitag, 27.01. Halbfinale und Spiele um Platz 5 bis 8 Sonntag, 29.01. Finale, Spiele um Platz 3, 5 und 7

Qualifikation für weitere Wettbewerbe

Der Weltmeister hat einen Platz sicher bei der WM 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien sowie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Die Nationen auf den Plätzen zwei bis sieben erhalten Startplätze bei den Olympia-Qualifikationsturnieren für Paris im Frühjahr 2024.

Die WM in der ARD

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden im Wechsel von ARD und ZDF übertragen. Die ARD steigt mit dem zweiten Vorrundenspiel gegen Serbien ein. Die Übertragungen werden im TV und Livestream zu sehen sein.

Außerdem bietet die Sportschau alle deutschen Spiele im Audio-Livestream auf sportschau.de, in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und auf allen Sprachassistenz-Systemen an.

audiostream Handball-WM Live hören: Deutschland gegen Katar Der Auftakt des deutschen Teams bei der Handball-WM in Polen und Schweden: Deutschland gegen Katar - hier live und in ganzer Länge hören! audiostream Handball-WM Live hören: Deutschland gegen Serbien Das zweite Vorrunden-Spiel des deutschen Teams bei der Handball-WM in Polen und Schweden: Deutschland gegen Serbien - hier live und in ganzer Länge hören! audiostream Handball-WM Live hören: Algerien gegen Deutschland Das dritte Vorrunden-Spiel des deutschen Teams bei der Handball-WM in Polen und Schweden: Algerien gegen Deutschland - hier live und in ganzer Länge hören!