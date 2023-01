Sieg gegen die Niederlande Deutschland mit Turbo-Handball ins Viertelfinale Stand: 21.01.2023 22:03 Uhr

Nächste herausragende Vorstellung der deutschen Handballer bei der WM in Polen und Schweden: Auch den Niederlanden ließen sie beim 33:26-(15:12) keine Chance. Deutschland steht vorzeitig im Viertelfinale.

Es war ein erneut in allen Bereichen überzeugender Auftritt gegen die Niederländer. Die Deutschen wirbelten in der Offensive, und hinten hatten sie neben einer bockstarken Abwehr in Andreas Wolff einen Torwart, der offenbar zu alter Weltklasse-Form zurück gefunden hat.

Ob es nun zu mehr als dem Viertelfinale reicht, wird sich möglicherweise schon am Montag (23.1.2023, 20.30, live im Ersten und im Stream) zeigen, wenn es im letzten Hauptrundenspiel gegen Norwegen um den Gruppensieg geht und dann das erste Schwerkaliber bei diesem WM-Turnier auf die deutsche Mannschaft wartet.

Oranje kann nur 15 Minuten mithalten

Die deutsche Mannschaft hatte nur in den ersten Minuten leichte Probleme, ins Spiel zu finden. Juri Knorr und Julian Köster leisteten sich einige Fehlwürfe. Weil die Abwehr aber von Beginn an hellwach und stabil war, wendete sich das Blatt schnell. Auch Torwart Wolff ballte früh die Faust, unter anderem hielt er den ersten Siebenmeter des Turnier von Kay Smits - zuvor hatte der Rückraum-Shooter elfmal vom Punkt getroffen.

Bei 5:4 gingen die Deutschen erstmals in Führung. Die Niederländer bllieben anfangs hartnäckig dran. Wie erwartet steuerte der flinke, nur 1,72 Meter große Luc Steins das Oranje-Spiel.

Wolff hexte wie in besten Zeiten

Weil Keeper Wolff aber einen super Tag erwischte und vorne vornehmlich Köster und Knorr viel besser als zu Beginn trafen, erarbeitete sich Deutschland bis zur Pause eine verdiente 15:12-Führung. Anders als in den Spielen zuvor ließ Trainer Gislason in der ersten Halbzeit seine erste Sieben weitgehend durchspielen. Lediglich dem Rückraumrechten Kai Häfner gönnte der Isländer hin und wieder Verschnaufpause - auch weil der Melsungener diesmal nicht wie erhofft Akzente setzen konnte.

Das machten andere. Neben dem überragenden Wolff, der von den deutschen Fans mit "Andy, Andy-Sprechchören" gefeiert wurde und auf eine bemerkenswerte Quote von 50 Prozent gehaltener Bälle kam, spielten Köster, Knorr und Co weiter groß auf.

Erfrischende Spielfreude und Traumtore

Ein energischer Zwischenspurt direkt nach der Pause, und Deutschland zog auf beim 20:12 auf acht Tore davon - eine kleine Vorentscheidung. Erst in der 39. Minte gelang den Niederländern der erste Treffer in Durchgang zwei.

Die Deutschen dagegen hielten nicht nur das Tempo hoch, sie zeigten auch, wieviel Spaß sie derzeit in der Halle und mit dem Ball in der Hand haben. Zu sehen beispielsweise in der 49. Minute: Per Kempa-Zuspiel gelang Philipp Weber das Tor zum 26:17.

Und auf der anderen Seite dachte Andreas Wolff gar nicht daran, einen Gang herunterzuschalten. Wolff brachte Smits, Baijens und Versteijnen mit seinen Weltklasse-Paraden zur Verzweiflung. Gislason ließ seine etatmäßige Nummer eins diesmal durchspielemn. Joel Birlehm blieb draußen.

Die Deutschen feierten schon lange vor dem Abpfiff in der Kattowitzer Halle mit "Oh, wie ist das schön". Das Turnier könnte länger als gedacht für Deutschlands Handballer dauern.