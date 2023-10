Olympia-Qualifikationsturnier in Brasilien Deutsche Volleyballer mit Auftaktsieg gegen Iran Stand: 01.10.2023 09:21 Uhr

Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in das Olympia-Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski setzte sich am Samstagabend (30.09.2023) gegen den höher eingeschätzten Iran mit 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:21) durch.

" Das war einfach ein geiles Spiel von uns ", sagte Diagonalangreifer Georg Grozer, mit 23 Punkten bester Scorer beim deutschen Team: " Das hilft uns, auch für die Moral und den nächsten Schritt. " Die Iraner sind aktuell als Zehnter der Weltrangliste sechs Plätze besser postiert als die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).

DVV-Auswahl jetzt gegen Kuba

Die deutschen Volleyballer treffen in der schweren Gruppe A schon am Sonntag (18.30 Uhr) auf Kuba, die Nummer zwölf der Welt. "Kuba ist eine physische Mannschaft, wenn wir mit unserem Aufschlag Druck machen, können wir das packen", sagte Grozer.

Weitere Gegner sind Weltmeister Italien (3.), Gastgeber Brasilien (4.) und die Ukraine (15.). Außerdem geht es gegen Tschechien (20.) und Katar (17.).

Olympia-Quali erste Chance aufs Paris-Ticket

Die besten zwei Mannschaften aus allen drei Achter-Gruppen sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die Gastgeber Frankreich schon sicher hat. Sollte Deutschland keinen der benötigten beiden Plätze belegen, gäbe es noch eine weitere Chance über die Weltrangliste. Darauf hoffen auch noch die deutschen Frauen, die ihr Quali-Turnier auf Platz fünf abgeschlossen hatten.

Mit Grozer, Fromm und Kaliberda Richtung Olympia

Der Bundestrainer vertraut in Rio de Janeiro auf dieselben 14 Spieler, die schon bei der Europameisterschaft in Italien aufgeschlagen haben. Neben Kampa sind also auch die erfahrenen Akteure Georg Grozer, Christian Fromm und Denys Kaliberda dabei.