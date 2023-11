Nach Sieg gegen Schweden Falck Ovtcharov im Viertelfinale beim WTT in Frankfurt Stand: 01.11.2023 21:56 Uhr

Dimitrij Ovtcharov steht nach einem Krimi im Viertelfinale des Tischtennis-Turniers in Frankfurt. Nicht mehr dabei ist der Weltranglistenerste Fan Zhendong.

Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov hat beim WTT Champions Turnier in Frankfurt am Main das Viertelfinale erreicht. Der deutsche Tischtennis-Star besiegte den Schweden Mattias Falck von Werder Bremen am Mittwochabend (01.11.2023) in der Runde der besten 16 in 3:2 Sätzen.

Duell gegen Ma Long winkt

Für Ovtcharov könnte es am Freitag zu einer Olympia-Revanche gegen Ma Long kommen. Der Chinese ist in seinem Achtelfinale gegen den Ägypter Omar Assar am Donnerstagabend klarer Favorit. Bei den Olympischen Spielen in Tokio lieferten sich Ovtcharov und Ma Long 2021 ein episches Halbfinale, das der 35 Jahre alte Deutsche mit 9:11 im siebten Satz gegen den dreimaligen Einzel-Weltmeister verlor.

Überraschend ausgeschieden ist der Weltranglistenerste Fan Zhendong. Der Chinese verlor gegen den Koreaner Lee Sang Su mit 1:3. Auch sein Teamkollege und der Fünftplatzierte im weltweiten Ranking, Liang Jingkun, musste einem Südkoreaner gratulieren. Gegen Lim Jonghoon gab es eine 1:3-Niederlage.

Winter scheitert im Achtelfinale

Ebenfalls raus ist Sabine Winter, die im Damen-Achtelfinale gegen die Koreanerin Shin Yubin mit 1:3 verlor. Winter war einzig im vierten Datz auf Augenhöhe und konnte diesen knapp für sich entscheiden. Die anderen Durchgänge gingen recht deutlich an ihre Kontrahentin.

Damit ist bei den Damen aus deutscher Sicht nur noch Nina Mittelham im Wettbewerb. Sie spielt am Donnerstag gegen die starke Japanerin Mima Ito. Bei den Herren sind neben Viertelfinalist Ovtcharov noch Dang Qiu und Benedikt Duda im Rennen. Ihre Achtelfinalpartien gegen Lin Yun-Ju beziehungsweise Felix Lebrun finden ebenfalls am Donnerstag statt. Die Partien von Mittelham und Qiu am Abend gibt es bei sportschau.de im Livestream.

Das WTT Champions Frankfurt ist das erste internationale Tischtennis-Turnier in Deutschland seit fast vier Jahren. Die Turnierserie World Table Tennis (WTT) löste während der Coronapandemie die bisherige World Tour ab. Ovtcharov gewann den Vorläufer-Wettbewerb "German Open" in den Jahren 2017, 2014 und 2012.