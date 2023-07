Tennis Mit 43 Jahren - Venus Williams ist bereit für Wimbledon Stand: 01.07.2023 12:01 Uhr

Dank einer Wildcard tritt Venus Williams beim Tennis-Turnier in Wimbledon an. Zuletzt überraschte sie beim Turnier in Birmingham, ihre Gegnerin hat es allerdings in sich.

Die Veranstalter großer Tennis-Turniere können durch die Vergabe sogenannter Wildcards das Teilnehmerfeld ein wenig aufhübschen und Akteure zulassen, die sich nicht per Weltranglistenplatz qualifizieren konnten. Nicht dass man das in Wimbledon nötig hätte, wo schließlich die gesamte Weltelite beim Rasen-Klassiker um den Titel spielt, doch auch im All England Tennis Club ist das gute Sitte.

In diesem Jahr fiel die Wahl unter anderem auf Venus Williams. Im Alter von 43 Jahren wird die US-Amerikanerin noch einmal im Einzel-Wettbewerb aufschlagen. Es ist damit ihre 24. Teilnahme in Wimbledon. Mittlerweile ist Williams auf Platz 697 der Tennis-Weltrangliste abgerutscht, zuletzt hatte sie 2021 im Einzel von Wimbledon aufgeschlagen und die zweite Runde erreicht. Ihr bisher letzter Turniersieg im Einzel liegt mehr als sieben Jahre zurück.

Verdient hat sich Williams den Start in London durch fünf Turniersiege. Sie holte die begehrte Trophäe in den Jahren 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 und 2016. So ist die Wildcard auch ein Geschenk an die Tennis-Fans in London, die jetzt nochmal eine Spielerin zu sehen bekommen, die das berühmte Turnier viele Jahre dominiert hat.

Sieg gegen Giorgi in Birmingham

Erst zuletzt hatte sie beim WTA-Rasenturnier in Birmingham mit dem Sieg über die Italienerin Camila Giorgi für Aufsehen gesorgt. Nach 3:17 Stunden hieß es 7:6, 4:6 und 7:6. Nur fünf Frauen war es zuvor gelungen, mit 43 Jahren oder älter ein Einzel-Match auf der WTA-Tour zu gewinnen - Dodo Cheney, Renee Richards, Judy Dalton, Martina Navratilova und Kimiko Date-Krumm. Zugleich war es für die Schwester der im vergangenen Jahr zurückgetretenen Tennis-Ikone Serena Williams (41) der erste Erfolg über eine Top-50-Spielein seit 2019. Sie war erst kurz zuvor nach einer fünf Monate langen Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt.

Gegen Svitolina Außenseiterin

Am Montag muss Williams in der ersten Runde gegen Elina Svitolina aus der Ukraine ran. Auch die ist in Wimbledon übrigens mit einer Wildcard ausgestattet. Die mit dem Franzosen Gaël Monfils verheiratete Svitolina kehrte erst zuletzt nach einer Babypause auf den Platz zurück und schaffte es bei den French Open in Paris gleich mal ins Viertelfinale. Deshalb ist sie gegen Williams auch haushoch favorisiert.

Die älteste Teilnehmerin aller Zeiten ist Williams übrigens noch lange nicht. Martina Navratilova gewann 2003 das Turnier im Mixed und war damals 46 Jahre alt.