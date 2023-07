Tennis in Wimbledon Krawietz/Pütz verpassen Finale - Vondrousova jubelt Stand: 13.07.2023 16:15 Uhr

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat in Wimbledon den Einzug ins Finale klar verpasst. Das Tennis-Duo verlor am Donnerstag (13.07.2023) in London gegen Marcel Granollers aus Spanien und Horacio Zeballos aus Argentinien mit 4:6, 3:6.

Damit müssen Krawietz und Pütz, die seit Beginn des Jahres zusammen auf der Tour unterwegs sind, weiter auf den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel warten. Der Halbfinal-Einzug beim Rasen-Klassiker war immerhin der bislang größte gemeinsame Erfolg. Krawietz hat mit Andreas Mies bereits zweimal die French Open gewonnen.

Krawietz/Pütz ungewöhnlich nervös

Gegen Granollers und Zeballos wirkte das deutsche Doppel auf dem gut besuchten Court 1 ungewöhnlich nervös. Vor allem der Frankfurter Pütz hatte nicht seinen besten Tag erwischt und verlor gleich sein erstes Aufschlagspiel. Das spanisch-argentinische Duo schlug dagegen sehr gut auf und holte sich nach 36 Minuten den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang steigerten sich Krawietz und Pütz zwar. Doch beim Service der Gegner hatte das deutsche Duo keine Chance und erspielte sich im gesamten Spielverlauf keinen Breakball. Stattdessen verlor Pütz zum 3:4 erneut sein Service, wenig später war der Traum vom Finale für das deutsche Davis-Cup-Doppel vorbei.

Vondrousova stoppt Switolina

Bei den Frauen ist der Siegeszug der Ukrainerin Jelina Switolina in Wimbledon beendet. Die 28-Jährige verlor beim Rasen-Klassiker am Donnerstag im Halbfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova deutlich mit 3:6, 3:6 und muss damit weiter auf ihr erstes Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier warten.

Für Vondrousova ist es dagegen das zweite Finale bei einem der vier wichtigsten Turniere der Tennis-Saison. Die 24-Jährige stand bereits 2019 bei den French Open im Endspiel, musste sich in Paris allerdings der inzwischen zurückgetretenen Australierin Ashleigh Barty geschlagen geben.

Sabalenka oder Jabeur

Gegen Switolina zeigte die Tschechin eine starke Leistung und verwandelte nach lediglich 74 Minuten ihren ersten Matchball. Im Finale am Samstag bekommt sie es nun mit der Gewinnerin des zweiten Halbfinals zwischen der Weltranglisten-Zweiten Aryna Sabalenka aus Belarus und der Vorjahresfinalistin Ons Jabeur aus Tunesien