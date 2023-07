Tennis in Wimbledon Deutsches Doppel und Sabalenka im Halbfinale Stand: 12.07.2023 15:43 Uhr

Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen bei den 136. All England Championships weiter von ihrem ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen. Die Belarusin Aryna Sabalenka ist im Einzel der Frauen unter den besten vier Spielerinnen.

Das an Nummer zehn gesetzte Duo Krawietz/Pütz setzte sich am Mittwoch (12.07.2023) mit einem überzeugenden 6:4, 6:3-Sieg gegen die an Nummer 13 gesetzte Kombination aus Jamie Murray und dem ehemaligen Pütz-Partner Michael Venus (Großbritannien/Neuseeland) durch.

Nach 80 Minuten nutzten die Deutschen auf dem gut besuchten Court 2 ihren dritten Matchball. Sie treffen nun auf die an Nummer 15 gesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien).

Sabalenka in zwei Sätzen durch

Sabalenka gewann mit 6:2, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Madison Keys und zog damit in der Einzelkonkurrenz als erste Spielerin ins Halbfinale ein. Die 25 Jahre alte Belarusin, 2021 ebenfalls unter den besten Vier, durfte im vergangenen Jahr wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nicht in Wimbledon spielen.

Gegen Keys verwandelte die Australian-Open-Siegerin nach 1:27 Stunden ihren zweiten Matchball. Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Sabalenka am Donnerstag mit Titelverteidigerin Jelena Rybakina aus Kasachstan oder der Tunesierin Ons Jabeur zu tun.