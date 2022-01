Erstmals bei der diesjährigen Ausgabe des Turniers war Zverev nicht für die Rod-Laver-Arena, dem größten Stadion im Melbourne Park und auch nicht für die Nightsession angesetzt. Als er aber auch aufgrund der längeren Partien vor ihm am frühen Abend loslegte, lag der Platz in der John Cain Arena im Schatten.

Albot, die Nummer 124 der Weltrangliste, hatte Zverev 2019 bei den US Open noch über fünf Sätze gefordert. Auch diesmal bereitete der 32-Jährige der deutschen Nummer eins immer wieder Probleme, scheuchte ihn vor allem zu Beginn geschickt in die Ecken und schlug stark auf. Doch Zverev blieb konstant, nahm seinem Gegner in den ersten beiden Sätzen jeweils schnell den Aufschlag ab, und entschied das Match mit dem Break zum 5:4 im dritten Satz.

Krawietz/Mies in Melbourne weiter erfolgreich

Auch die zweimaligen French-Open-Sieger Krawietz/Mies stehen in Melbourne erstmals im Achtelfinale. Das deutsche Erfolgsdoppel setzte sich mit 6:4, 6:7 (7:9), 6:4 gegen die US-Amerikaner Austin Krajicek/Sam Querrey durch. Schon im Tiebreak des zweiten Satzes hatte das deutsche Duo einen Matchball vergeben.

Die an Nummer zwölf gesetzten Krawietz und Mies treten in Melbourne erstmals seit ihrem Titelgewinn in Roland Garros 2020 wieder gemeinsam bei einem Grand-Slam-Turnier an. Im Achtelfinale treffen sie auf das an Position fünf eingestufte Spitzendoppel John Peers/Filip Polasek (Australien/Slowakei).

Krawietz/Mies, die 2019 und 2020 in Roland Garros triumphiert hatten, waren zuvor erst einmal gemeinsam in Melbourne angetreten. 2020 scheiterten sie schon in der ersten Runde. Mies hatte sich Anfang des vergangenen Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen müssen, die eine lange Pause nach sich zog. Ihr Comeback nach mehr als einem Jahr hatten "KraMies" in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Sydney gefeiert, wo sie das Halbfinale erreichten.

Barty souverän, auch Asarenka weiter stark

Ashleigh Barty darf weiter von ihrem ersten Sieg beim Heim-Grand-Slam träumen. Nach zwei ungefährdeten Siegen zum Auftakt benötigte die Nummer eins der Weltrangliste erneut nur eine Stunde, um sich mit 6:2, 6:3 gegen Camila Georgi durchzusetzen.

Auch die zweimalige Titelträgerin Wiktoria Asarenka ist weiter stark unterwegs. Die 32 Jahre alte Belarusin, die 2012 und 2013 in Melbourne triumphiert hatte, zog mit einem überraschend deutlichen 6:0, 6:2 gegen Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Elina Switolina (Ukraine) erstmals seit 2016 wieder ins Achtelfinale ein.

Asarenka hat im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben, in ihren drei Matches verlor sie nur neun Spiele.

Alcaraz verliert Krimi gegen Berrettini

Spaniens große Tennis-Hoffnung Carlos Alcaraz hat knapp eine Überraschung verpasst. Der 18 Jahre alte Jungstar zwang Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini über fünf Sätze, erst im Match-Tiebreak konnte sich der an Nummer sieben gesetzte Italiener nach mehr als vier Stunden mit 6:2, 7:6, 4:6, 2:6, 7:6 durchsetzen. Alcaraz ist bei den Herren der jüngste Spieler, der es ins Hauptfeld der Australian Open geschafft hat.

red/dpa/sid | Stand: 21.01.2022, 11:30