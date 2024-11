Tennis Novak Djokovic holt Andy Murray als Trainer Stand: 23.11.2024 17:55 Uhr

Novak Djokovic hat Andy Murray als Trainer verpflichtet.

In einer Videobotschaft verkündete Djokovic, dass Murray sein neuer Trainer wird. "Er gehörte zu meinen härtesten Widersachern. Nun ist es Zeit, dass er auf meine Seite kommt", sagte Djokovic in dem Video. "Wir hatten einige der epischsten Duelle in unserem Sport. Ich dachte, unsere Geschichte sei zu Ende, aber sie hat noch ein letztes Kapitel. Willkommen an Bord, Coach Andy Murray!"

Murray hatte nach den Olympischen Spielen von Paris seine aktive Karriere beendet. Djokovic überschrieb den Beitrag mit dem Video mit den Worten: "Den Ruhestand mochte er sowieso nie" - ein Bezug auf einen Post Murrays bei dessen Karriereende, als er schrieb: "Ich mochte Tennis sowieso nie". Das Verhältnis zwischen beiden war schon vorher eng, Murray ist Djokovics Trauzeuge.

Murray verlor vier Finals bei den Australian Open gegen den Serben. Insgesamt gewann Djokovic 25 von 36 Matches gegen den Olympiasieger von 2012 und 2016

Djokovic hatte sich von Ivanisevic getrennt

Djokovic hatte sich im März 2024 von seinem langjährigen Erfolgscoach, dem ehemaligen Wimbledonsieger Goran Ivanisevic, getrennt und seitdem ohne Trainer dagestanden.