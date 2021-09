US Open - Daniil Medvedev zieht ins Finale ein

Daniil Medvedev hat die Chance, bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Erfolg zu feiern. Der Russe gewann im ersten Halbfinale am Freitag (10.09.2021) gegen Felix Auger-Aliassime nach zwei Stunden mit 6:3; 7:5, 6:2. Der Gegner wird am Abend zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic ermittelt. Der 21 Jahre alte Auger-Aliassime, der es als erster Kanadier in ein US-Open-Halbfinale geschafft hatte, war gegen seinen Kontrahenten über weite Strecken chancenlos.

"Ich habe gar nicht mein bestes Tennis gespielt. Aber ich bin glücklich, ins Finale eingezogen zu sein. Im zweiten Satz war es eng. Aber ich habe den Satz noch drehen können" , sagte der sichtlich gelöste Medvedev.

Die Partie ging ausgeglichen los. Beide Spieler tasteten sich erst einmal ab, versuchten ins Spiel, in den Schlag, zu kommen. Bis zum 3:3 brachten beide Tennisprofis ihre Aufschlagspiele recht souverän durch. Medvedev agierte meist deutlich hinter der Grundlinie, Auger-Alliassime spielte etwas aggressiver. Doch plötzlich schlug Medvedev zu, ihm gelang ein Break zu Null zum 4:3. Auch weil der Russe, die Nummer zwei der Welt, so gut wie keinen Fehler machte, die größere Solidität an den Tag legte.

Auger-Aliassime zu fehlerhaft

Der Kanadier, derzeit die Nummer 15 der Weltrangliste, versuchte dagegen direkte Punkte zu machen, wodurch er etwas fehlerhafter als sein Gegenüber agierte. Auger-Aliassime kam zwar noch auf 4:5 heran, aber Medvedev verbuchte den ersten Satz letztlich souverän und nervenstark nach 38 Minuten mit 6:4 für sich - weil er eine höhere Konstanz an den Tag legte.

Im zweiten Satz ging es zunächst wieder ausgeglichen weiter. Dann aber verlor Medvedev urplötzlich seine Konstanz, kassierte ein Break zum 2:4. Der Kanadier blieb zunächst cool, machte nun weniger Fehler und ging mit 5:3 in Führung - und verlor dann doch sein Aufschlagspiel. Medvedev hatte seine Konzentration wiedergefunden, brachte sein Service durch und es gelang ihm gleich darauf ein erneutes Break zum 6:5. Sein Aufschlagspiel vollendete der nun äußerst selbstbewusst wirkende 25-Jährige ebenfalls erfolgreich, so dass er auch den zweiten Satz mit 7:5 für sich entscheiden konnte.

Souveräner Medvedev

Im dritten Satz spielte Medvedev seine spielerische Überlegenheit von Beginn an aus und gestaltete diesen Durchgang überaus einseitig. Der Russe dominierte, schaffte zwei Breaks in Folge, servierte danach überzeugend und lag schnell mit 5:1 in Führung. Der Kanadier konnte zwar nochmal auf 2:5 verkürzen, aber Medvedev ließ sich das folgende Aufschlagspiel nicht nehmen und verwandelte zum 6:2.

