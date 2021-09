US Open - das Sensationsfinale der beiden Teenager

Als Emma Raducanu in New York ankam, war sie zunächst etwas hilflos. Die junge Frau, die aus dem Londoner Stadtbezirk Bromley anreiste, kannte sich überhaupt nicht aus in Flushing Meadows.

Sie fragte erst einmal die Mitspielerinnen, die sie traf, ihr die Wege auf dem Gelände zu zeigen und ihr zu helfen, wie sie sich am besten auf dieser größten Tennisanlage der Welt zurechtfindet - so berichtet es die britische Tageszeitung "Guardian".

Gab es noch nie - als Qualifikantin ins Finale

Wo es dann aber auf dem Tennis-Court langgeht, das wusste Emma Raducanu ganz genau. Drei Wochen nach ihrer Ankunft und neun Siege später erreichte die wundersame Reise Emma Raducanus in New York ihren vorläufigen Höhepunkt.

Freude bei Emma Raducanu nach ihrem Sieg über Maria Sakkari

Sie ist die erste Britin seit der legendären Virginia Wade im Jahr 1977, die das Finale eines Grand-Slam-Turniers erreichte - und das im Alter von 18 Jahren. Noch bemerkenswerter: Nie zuvor war es einer Qualifikantin gelungen, es bis ins Endspiel bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere der Welt zu schaffen.

Raducanu ohne Satzverlust ins Endspiel

Dort trifft Raducanu auf die Kanadiern Leylah Fernandez, gerade einmal zwei Monate älter und ebenso sensationell im Finale. Beide Newcomer machen das Turnier in diesem Jahr durchaus ungewöhnlich. Zwei Teenager im Finale eines Grand Slams - das gab es zuletzt bei den US Open vor 22 Jahren, als die nun bald 40-jährige Serena Williams gegen Martina Hingis gewann.