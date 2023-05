French Open Alcaraz siegt in vier Sätzen - auch Tsitsipas weiter Stand: 31.05.2023 19:25 Uhr

Topfavorit Carlos Alcaraz ist bei den French Open in die dritte Runde eingezogen. Auch der Weltraglistenfünfte Stefanos Tsitsipas hat sein Zweitrundenmatch gewonnen. Für Stan Wawrinka dagegen sind die French Open vorbei.

Topfavorit Carlos Alcaraz ist auf seinem Weg in die dritte Runde der French Open nur kurz gestrauchelt. Im Duell mit dem Japaner Taro Daniel gab der Weltranglistenerste überraschend einen Satz ab, siegte aber letztlich souverän mit 6:1, 3:6, 6:1, 6:2. Bei böigem Wind zeigten beide auf dem Court Philipp-Chartrier einige spektakuläre Ballwechsel. Der Weltranglistenerste Alcaraz zeigte sich dabei vom ersten Satzverlust im Turnier unbeeindruckt und setzte seinen Weg zum angestrebten zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open 2022 fort.

"Taro spielt dieses Jahr sehr gut, es war echt schwierig für mich - auch wegen des Windes", sagte Alcaraz, der in Abwesenheit von Sandplatzkönig und Landsmann Rafael Nadal in Roland Garros den Titel anpeilt: "Es ist großartig, hier in Paris zu spielen. Ich spüre die Unterstützung der Fans."

Als nächstes geht es für den Spanier gegen den an Position 26 gesetzten Denis Shapovalov aus Kanada.

Auch Tsitsipas weiter, Wawrinka raus

Der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas kam ebenfalls mühelos eine Runde weiter. Mit dem Spanier Roberto Carballes Baena machte der Grieche beim 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 am Vormittag kurzen Prozess. Nach 2:16 Stunden verwandelte Tsitsipas seinen ersten Matchball und trifft nun auf den Argentinier Diego Schwartzman.

Nicht mehr im Rennen um seinen zweiten Paris-Titel nach 2015 ist nach mehr als viereinhalb Stunden spektakulärem Kampf Stan Wawrinka (38). Der Schweizer Altmeister verlor im Hexenkessel "Simonne Mathieu" mit 6:3, 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 3:6 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis. Gegen Ende schwanden dem leidenschaftlich von den Rängen unterstützten Wawrinka, der bereits in der ersten Runde über die volle Distanz gegangen war, etwas die Kräfte.

Djokovic am Abend gegen Fucsovics

Grand-Slam-Rekordsieger und Mitfavorit Novak Djokovic aus Serbien ist am Mittwoch in der Night Session gegen den Ungarn Marton Fucsovics gefordert.