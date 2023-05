Favoriten, Zeiten, Deutsche Das Wichtigste zu den French Open in Paris Stand: 26.05.2023 16:08 Uhr

Die French Open sind das zweite Grand-Slam-Turnier des Tennisjahres - ohne Sandplatzkönig Rafael Nadal, aber mit Titelverteidigerin Iga Swiatek. Die wichtigsten Infos zum Turnier.

Wann finden die French Open statt?

Die ersten Spiele sind für den Sonntag, 28. Mai, angesetzt, das Damen-Finale im Stade Roland Garros für Samstag, 10. Juni, das Herren-Finale für Sonntag, 11. Juni. Die French Open sind das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Wer sind die Favoriten bei den Herren?

Novak Djokovic, Sieger der Australian Open, will seinen 23. Grand-Slam-Titel und damit den alleinigen Rekord einfahren. Der wohl ärgste Konkurrent des 36-Jährigen ist der 16 Jahre jüngere Carlos Alcaraz. Der Spanier reist als US-Open-Sieger und Weltranglistenerster an. Nach einer überragenden Sandplatzsaison ist er leicht favorisiert. Die beiden Kontrahenten könnten schon im Halbfinale aufeinandertreffen.

Tennisspieler Carlos Alcaraz in Aktion

Chancen rechnen sich auch Shootingstar Holger Rune aus Dänemark (20) und der russische Rom-Gewinner Daniil Medwedew (27) aus.

Was ist mit Rafael Nadal?

Der 14-malige Paris-Gewinner Rafael Nadal fehlt verletzt - erstmals seit 19 Jahren. Der Hüftbeuger macht nicht mit. In einer vielbeachteten Pressekonferenz verordnete sich der Spanier kürzlich selbst eine Pause, um dann 2024 auf große Abschiedstournee zu gehen.

Und was ist mit Alexander Zverev?

Der Olympiasieger kehrt zurück an den Ort des größten Dramas seiner Karriere. Vor einem Jahr stand er Nadal in bestechender Form im Halbfinale gegenüber - und verletzte sich schwer am Knöchel. Nach anschließend sieben Monaten Pause sucht der 26-Jährige nun händeringend nach seiner Top-Verfassung. In Runde eins geht es gegen den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika.

Welche anderen deutschen Spieler sind dabei?

Große Hoffnungen ruhen auf Jan-Lennard Struff (33). Deutschlands neue Nummer eins (Weltrangliste Nr. 26) hat beim ATP-Masters in Madrid Geschichte geschrieben, als er als Qualifikant bis ins Finale marschierte und nur knapp an Alcaraz scheiterte. Zum Auftakt wartet in Jiri Lehecka (Tschechien) eine knifflige Aufgabe auf den Warsteiner, der laut Tennis-Legende Boris Becker auch in Paris "für Sensationen sorgen" kann. Außerdem im Einsatz sind Daniel Altmaier (Weltrangliste Nr. 72) und Oscar Otte (120).

Wer sind die Favoritinnen bei den Damen?

Trotz leichter Verletzungssorgen ist Titelverteidigerin Iga Swiatek die Topfavoritin. Doch auch mit Aryna Sabalenka ist zu rechnen, die Australian-Open-Gewinnerin hat Swiatek im Finale von Madrid bezwungen. Ebenfalls genannt werden sollte Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan.

Iga Swiatek mit der French-Open-Trophäe

Welche deutschen Damen sind dabei?

Tatjana Maria, Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam hoffen auf einen Befreiungsschlag. Mit Ausnahme von Marias Sieg beim WTA-Turnier in Bogota im April und der Qualifikation des deutschen Teams für das Finalturnier im Billie-Jean-King-Cup verlief die Saison durchwachsen. Ein Halbfinaleinzug, wie der von Maria vergangenes Jahr in Wimbledon, wäre eine große Überraschung - zumal in der ersten Runde bereits dicke Brocken warten.

Wer fehlt noch außer Nadal?

Neben Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios aus Australien und dem italienischen Topspieler Matteo Berrettini muss auch der zweimalige Olympiasieger Sir Andy Murray passen. Und natürlich Angelique Kerber, die im Februar Tochter Liana zur Welt brachte und noch nicht wieder bereit ist.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Nach einer Erhöhung insgesamt 49,6 Millionen Euro. Die Sieger erhalten 2,3 Millionen Euro, die Finalisten noch 1,15 Millionen Euro. Die Prämien sind bei Frauen und Männern gleich hoch.

Wo gibt es die French Open live?

Eurosport zeigt das Turnier sowohl im linearen Fernsehen als auch auf verschiedenen Web-Kanälen und setzt dabei auf ein Expertenteam rund um Ex-Wimbledonsieger Becker. sportschau.de bietet Live-Ergebnisse und von ausgewählten Spielen ausführliche Live-Ticker.