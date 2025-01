Australian Open Djokovic schlägt Alcaraz und trifft nun auf Zverev Stand: 21.01.2025 15:02 Uhr

Der Halbfinalgegner von Alexander Zverev ist gefunden: Novak Djokovic hat das Gigantenduell mit Carlos Alcaraz bei den Australian Open nach einer Nervenschlacht gewonnen.

Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger setzte sich mit 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 durch und zog zum zwölften Mal in Melbourne ins Halbfinale ein. Djokovic, der in Melbourne beeindruckende zehn Titel gesammelt hat, peilt in diesem Jahr seinen insgesamt 25. Grand-Slam-Erfolg an. Er würde damit Margaret Court hinter sich lassen und auch geschlechterübergreifend alleiniger Rekordhalter werden.

Seine bis dato letzte Partie gegen Zverev, 2023 beim Masters in Cincinnati, entschied er für sich. Alcaraz muss hingegen weiter auf die Komplettierung seiner Majorsammlung warten.

Das Spiel, auf das die Tenniswelt seit der Auslosung hingefiebert hatte, begannen beide Spieler ungewohnt fehlerhaft. Doch während Alcaraz nach und nach in die Partie fand, wurde auf der Gegenseite schnell deutlich, dass Djokovic körperlich beeinträchtigt war - der Serbe schien Probleme im inneren Oberschenkelbereich zu haben.

Behandlungspause beim späteren Sieger

Nachdem er das vorentscheidende Break im ersten Satz kassiert hatte, ließ er sich in den Katakomben behandeln. Unter dem Jubel der Fans in der elektrisierten Rod Laver Arena kehrte der 37-Jährige zurück - und die Unterbrechung fruchtete. Alcaraz schien mit der Situation ein wenig überfordert, ließ weiterhin viel liegen und gab die folgenden beiden Sätze ab. Nach dem dritten Satz schien er sich gar über die Verletzung von Djokovic zu mokieren und humpelte zu seiner Bank. Djokovic, seit Saisonbeginn von seinem Ex-Rivalen Andy Murray betreut, war nun aber voll im Fokus, brachte den Sieg nach 3:37 Stunden ins Ziel und verdiente sich sein Halbfinal-Ticket.