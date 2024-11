Halbfinale im Davis Cup Deutsches Team träumt vom ganz großen Coup Stand: 21.11.2024 11:45 Uhr

Mit dem Einzug ins Halbfinale hat sich das deutsche Davis-Cup-Team ins Rampenlicht gespielt. Nun wartet ein unangenehmer Gegner, doch die Deutschen träumen bereits vom ganz großen Triumph.

Satte 31 Jahre ist es her, dass eine deutsche Tennis-Mannschaft die "hässliche Salatschüssel" , den Davis Cup, in die Höhe hievte. Michael Stich, Marc-Kevin Göllner und Patrick Kühnen angeführt von Teamkapitän Niki Pilic bezwangen damals im Dezember 1993 in der Düssedorfer Messehalle das Team der USA. Deutsche Tennis-Geschichte.

Im November 2024 greift nun wieder eine deutsche Davis-Cup-Mannschaft nach den Sternen, allerdings müssen dafür im südspanischen Malaga noch zwei große Hürden genommen werden. Die erste wartet an diesem Freitag (22.11.24, ab 17 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de) im Halbfinale: das Team der Niederlande.

Davis Cup-Team 1993 mit Niki Pilic, Michael Stich und Marc-Kevin Göllner

Kohlmann sieht schon den Pokal

Nach dem furiosen Vorstoß in die Runde der letzten Vier ist die Euphorie bei Bundestrainer Michael Kohlmann und seinen Spielern jedenfalls sehr groß. "Wir sehen schon den Pokal, vielleicht können wir auch mal wieder darum spielen" , sagte Kohlmann: "Das wäre schon was Gutes."

Der starke Auftritt im Viertelfinale, in dem die deutsche Mannschaft Kanada nach einer kämpferischen Top-Leistung mit 2:0 niedergerungen hatte, lassen Michael Kohlmann und sein Team hoffen. Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier hatten mit sehr überzeugenden Leistungen ihre Einzel gewonnen. Das Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz brauchte daraufhin gar nicht mehr anzutreten und konnte sich schonen.

Starke Niederländer warten

Dennoch will den kommenden Gegner im deutschen Team niemand unterschätzen. Erst recht nach dessen spektakulärem Sieg über Spanien und den scheidenden Star Rafael Nadal am Dienstagabend. "Ob es jetzt gut oder schlecht ist, dass die Niederlande gewonnen hat, weiß ich gar nicht. Die sind ein extrem schwierig zu spielender Gegner" , sagte Kohlmann - und auch Jan-Lennard Struff, der mit seinem Einzelsieg gegen Kanada alles klar gemacht hatte, warnte vor einem "kompletten Team" . "Sie haben auch ein unglaublich gutes Doppel" , sagte er.

In Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev, der nach einer langen Saison bereits im Urlaub weilt, setzt die deutsche Mannschaft in Andalusien noch mehr als sonst auf Geschlossenheit: " Wir haben seit Jahren einen guten Kern und einen unglaublichen Teamspirit" , lobte Struff. "Das macht vieles leicht."

Jan-Lennard Struff ist der erfahrenste Spieler im deutschen Team. Er debütierte im Jahr 2015 für die deutsche Mannschaft.

Drei deutsche Triumphe

Das DTB-Team hat den Davis Cup in seiner Historie bereits dreimal gewonnen. Alle Titel fielen in die goldene Ära des deutschen Männertennis. 1988, 1989 und 1993 trug sich Deutschland in die Siegerliste ein.

In den vergangenen Jahren war allerdings schon relativ früh Schluss für die Deutschen. Im Vorjahr scheiterte Deutschland bereits in der ersten Runde an der Schweiz. Davor war gegen Kanada im Viertelfinale Endstation.

Die Davis-Cup-Trophäe heute

Halbfinal-Erfahrung sammelten Jan-Lennard Struff sowie Kevin Krawietz und Tim Pütz dagegen vor drei Jahren. Beim Davis Cup 2021 unterlagen die Deutschen (mit Domini Koepfer als zweitem Einzelspieler) in der Vorschlussrunde dem russischen Team, die sich damals die hässliche Salatschüssel holten. Nun soll sie wieder ihren Platz in der DTB-Vitrine finden - so wie vor 31 Jahren.