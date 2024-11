Saisonfinale in Malaga Die wichtigsten Fakten zur Endrunde im Davis Cup Stand: 18.11.2024 12:31 Uhr

Nach den Finals im Einzel und Doppel kommt es im Tennis zum großen Showdown im Davis Cup. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Endrunde.

Wo und wann findet die Endrunde statt?

Im Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena in Malaga (Spanien) werden bis zu 11.000 Zuschauer vor Ort dabei sein, wenn die letzten Spiele der Tennissaison ausgetragen werden. Los geht es am Dienstag (19.11.2024), das Finale findet am Sonntag (24.11.2024) statt.

Worum geht es?

Um die Frage, welche Nation den Titel im sogenannten "World Cup of Tennis" holt. Das Turnier wurde erstmals im Jahr 1900 ausgetragen.

Welche Nationen sind noch dabei?

Gastgeber Spanien und die Niederlande eröffnen die Endrunde am ersten Tag, am Mittwoch trifft die deutsche Mannschaft dann auf Kanada. Die Partien zwischen Australien und den USA sowie Argentinien und Italien (jeweils am Mittwoch) beschließen das Viertelfinale.

Wie ist der Modus?

Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern - zwei Einzelspielern und einem Doppel. Gewinnt ein Team beide Einzelspiele, ist das Match vorbei und die Nation mit den beiden Gewinnern kommt weiter. Gewinnt je eine Mannschaft ein Einzel, kommt es zur Entscheidung im Doppel. Deutschland würde im Halbfinale auf den Sieger der Partie Spanien gegen Niederlande treffen.

Wer ist für Deutschland im Einsatz?

Alexander Zverev macht nach insgesamt 90 Spielen in dieser Saison Urlaub auf den Malediven, so führt Jan-Lennard Struff das von Michael Kohlmann gecoachte DTB-Team. Er muss entscheiden, ob Yannick Hanfmann oder Daniel Altmaier das zweite Einzel bestreiten wird, im Doppel treten die Finals-Champions Kevin Krawietz und Tim Pütz an.

Jan-Lennard Struff in Aktion

Hat das deutsche Team Chancen?

Struff gewann in diesem Jahr in München sein erstes Turnier auf der Tour. Dort bezwang er unter anderem mit Taylor Fritz die Nummer vier der Welt und gab gegen Holger Rune (Weltranglistenzwölfter) nur zwei Spiele ab. Aber seine Form ist längst nicht mehr so gut, nach den US Open Ende August hat der 34-Jährige nur fünf Matches bestritten und drei davon verloren. Das Ziel der Deutschen muss sein, ein Einzel zu gewinnen - dann sieht es super aus. Denn nach einem Einzelsieg ist das DTB-Team mit dem Doppel Krawietz/Pütz Favorit.

Was ist mit Rafael Nadal?

Der beste Sandplatzspieler aller Zeiten soll bei der Davis-Cup-Endrunde noch ein letztes Mal in seiner Karriere antreten - doch es ist noch offen, ob er es wirklich wird. "Ich weiß nicht, ob ich spielen werde oder nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig gespielt" , sagte Nadal. Im Oktober hatte der Spanier angekündigt, nach dem Event in Malaga Schluss zu machen. "Ich habe in den letzten anderthalb Monaten versucht, so hart wie möglich zu arbeiten. Ich versuche, mein Bestes für dieses Ereignis zu geben" , sagte er.

Wird die Davis-Cup-Endrunde im Fernsehen übertragen?

Der Privatsender DF1 zeigt die Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen, zudem ist der Stream des Senders bei DAZN zu sehen.