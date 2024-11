Davis Cup Deutsches Tennis-Team im Halbfinale Stand: 20.11.2024 17:40 Uhr

Das deutsche Tennisteam hat das Halbfinale des Davis Cups in Malaga erreicht. Im Viertelfinale des Nationenwettbewerbs schlug die Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann Kanada mit 2:0 und trifft nun am Freitag (22.11.24, ab 17 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de) auf die Niederlande.

Jan-Lennard Struff, in Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, gewann am Mittwochnachmittag das zweite Einzel in einem Tennis-Krimi gegen Denis Shapovalov mit 4:6, 7:5, 7:6 (7:5).

"Es war ein unglaubliches Spiel, unfassbar eng", sagte Struff. "Ich bin einfach glücklich, die Punkte für mein Team geholt zu haben. Es ist ein großer Schritt für uns. Nun wollen wir das Finale erreichen."

Struff hatte Shapovalov bereits vor zwei Jahren in drei Sätzen niedergerungen. Auch dieses Mal ging das Duell der beiden Aufschlagriesen über drei Sätze. Nachdem Struff im ersten Satz noch seinen Rhythmus suchte und den ersten Durchgang abgeben musste, steigerte sich der Warsteiner im zweiten Satz und nutzte jetzt seine Chancen. Zum 6:5 nahm er dem Kanadier erstmals das Service ab und schaffte wenig später den Satzausgleich.

Auch im Entscheidungssatz blieb Struff geduldig und wartete auf seine Chance. Zum 4:3 gelang ihm das Break, doch dann zeigte er Nerven. Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen, wo Shapovalov beim Matchball ein Doppelfehler unterlief.

Altmaier bringt Deutschland in Führung

Zuvor hatte Daniel Altmaier Deutschland mit 1:0 in Führung gebracht. In zwei Sätzen mit 7:6, 6:4 behielt der 88. der Weltrangliste die Oberhand gegen den zwei Ränge vor ihm platzierten Kanadier. "Es war fantastisch, ein Traum wird wahr. Ich bin so dankbar, hier gegen Kanada spielen zu können", sagte Altmaier im Anschluss.

Tennisspieler Daniel Altmaier bei seinem Einzel im Davis-Cup-Viertelfinale.

Altmaier startete die deutsche Davis-Cup-Mission mit einem möglichen Halbfinale gegen die Niederlande vor Augen. Die Niederländer hatten am Dienstagabend recht überraschend Spanien aus dem Turnier genommen und an einem emotionalen Abend die einzigartige Karriere von Rafael Nadal beendet.

Der 26 Jahre alte Altmaier fand mit einem schnellen Break gut in die Partie. Weil Diallo sich in einem extrem engen Satz aber zurückkämpfte, musste der Kempener über die volle Distanz gehen. Den Tiebreak schnappte er sich zur Freude der rund 200 deutschen Anhänger nach 1:15 Stunden Spielzeit dann souverän.

Auch im zweiten Durchgang blieb es auf überschaubarem Niveau ausgeglichen - erneut mit dem besseren Ende für Altmaier, der nach 1:57 Stunden seinen ersten Matchball verwandelte.

Kein abschließendes Doppel nötig

Die beiden ATP-Finals-Champions Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten daher im Doppel nicht mehr auf den Platz und konnten sich schonen. Das Duo hatte sich erst am Sonntag den Titel bei den ATP Finals geschnappt