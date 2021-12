Davis Cup: Deutsches Team fährt mit vielen Fragen nach Madrid

Änderungen des Wettbewerbs geplant

Eine solche Aufwertung hat die Disziplin Doppel noch nie gesehen - weder beim Davis Cup noch in der Tennis-Historie. Die Doppel-Wettbewerbe laufen auf der ATP -Tour meistens am Rande und unter dem Radar der Öffentlichkeit. "Uns war schon bewusst, dass das passieren kann. Das Halbfinale wäre wieder so ein Spiel, wo wir gerne erneut ein 1:1 nach den Einzeln hätten. Aber wir haben eines der besten Doppel der Welt und für dieses Format passt da sehr gut" , sagte Pütz.

Der Flieger des DTB -Teams hebt am Mittwochmorgen um 10 Uhr in Richtung Madrid ab, wo das Halbfinale und gegebenenfalls auch das Finale gespielt werden. "Es ist eine unglaubliche Teamleistung. Wir freuen uns und wollen nochmal Vollgas geben in Madrid" , sagte Krawietz.

Mit der Reise nach Madrid wäre eigentlich auch die Teilnahme an der Finalrunde im kommenden Jahr gesichert. Die vier Halbfinalisten waren nach der ersten Auflage des Wettbewerbs 2019 automatisch für die Runde der letzten 18 qualifiziert. Nun hat sich aber alles recht kurzfristig wieder geändert. "Für uns wäre die direkte Qualifikation für das nächste Jahr noch eine tolle Sache. Dazu müssten wir noch eine Runde gewinnen" , sagte Kohlmann. "Es wird ja bald was verkündet und es wird vermutet, dass die Teams von 18 auf 16 reduziert werden."

Davis Cup nach Abu Dhabi?

Zudem soll der Wettbewerb aller Voraussicht nach im kommenden Jahr nach Abu Dhabi verlegt werden, was nach dem Finale am kommenden Sonntag verkündet werden könnte. Das dürfte die ohnehin schon nicht geringe Anzahl von Kritikern des neuen Modus nicht gerade verstummen lassen. Denn damit hätte der Davis Cup seinen ureigensten Charakter, den oft hochbrisante Heim- und Auswärtsspiele auszeichneten, wohl vollständig verloren.

Noch unter der Woche hatte der Weltranglistenerste Novak Djokovic vorgeschlagen, die Finalspiele an mehr als drei Orten auszurichten, um dem alten Charakter des Wettbewerbs näher zu kommen. Das scheint nun nicht mehr möglich.

Und noch ein großes Problem belastet das neue Format. "Ob das nun Abu Dhabi, Madrid oder welcher Austragungsort auch immer sein wird. Das Wichtigste ist, dass über den Zeitpunkt der Veranstaltung gesprochen wird. Ein Zeitpunkt wie jetzt am Ende einer Saison, das ist für den wichtigsten Mannschaftswettbewerb einfach nicht gut" , sagt DTB -Präsident Dietloff von Arnim unmittelbar vor dem Viertelfinale des deutschen Teams.