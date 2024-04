ATP-Masters Struff setzt Siegesserie in Madrid fort Stand: 28.04.2024 13:05 Uhr

Jan-Lennard Struff hat seinen bemerkenswerten Lauf auf der ATP-Tour fortgesetzt und das Achtelfinale beim Sandplatz-Masters in Madrid erreicht.

Der 34 Jahre alte Warsteiner gewann gegen den Franzosen Ugo Humbert 7:5, 6:4 und damit sein sechstes Match ohne Satzverlust in Folge. In der vergangenen Woche hatte Struff in München seinen ersten Titel geholt.

Wohlfühlort Madrid

In Madrid knüpft er mit Selbstvertrauen nahtlos an den bislang größten Erfolg seiner Karriere an. In der "Caja Magica" fühlt er sich ohnehin wohl, im vergangenen Jahr hatte Struff überraschend das Finale des Top-Events erreicht und nur gegen Spaniens Ausnahmespieler Carlos Alcaraz verloren. Nun könnte es zur Revanche kommen, wenn Alcaraz (20) gegen Thiago Seyboth Wild (Brasilien) gewinnt.

Fürchten muss sich Struff in dieser Form auch vor dem Wimbledonsieger nicht. Gegen Humbert, immerhin die Nummer 14 der Tennis-Weltrangliste, zog er in den entscheidenden Momenten das Tempo an. Ein spätes Break im ersten und ein frühes Break im zweiten Satz entschieden die Partie. Bei eigenem Aufschlag ließ Struff nicht einmal einen Breakball zu.

Zverev und Altmaier in den Startlöchern

Am Sonntag sind auch Struffs Davis-Cup-Kollegen Alexander Zverev (Hamburg) und Daniel Altmaier (Kempen) im Einsatz. Zverev spielt am Abend gegen den Kanadier Denis Shapovalov, Altmaier bekommt es am Nachmittag mit dem polnischen Top-10-Spieler Hubert Hurkacz zu tun.