Tennis-Masters in Rom Kerber kämpft sich ins Achtelfinale - Nadel scheitert früh Stand: 11.05.2024 15:11 Uhr

Angelique Kerber ist nach einer Vorstellung mit Höhen und Tiefen erstmals seit 2018 ins Achtelfinale des WTA-Turniers in Rom eingezogen. Rafael Nadal hingegen scheiterte in der 2. Runde.

Die 36 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber setzte sich in ihrem Drittrundenmatch gegen Aljaksandra Sasnowitsch (Belarus) 6:3, 7:6 (7:4) durch und ist damit weiter ohne Satzverlust.

Kerber nun gegen die Weltranglistenerste

In der Runde der letzten 16 wartet aber die schwerstmögliche Aufgabe auf Kerber. Die frühere Weltranglistenerste trifft auf die aktuelle Nummer eins Iga Swiatek (Polen), die zweimalige Rom-Siegerin gewann am Samstag gegen Julia Putinzewa (Kasachstan) mit 6:3, 6:4.

Gegen die Weltranglisten-113. Sasnowitsch hatte Kerber das Spiel im ersten Satz zumeist sicher im Griff. In Durchgang zwei verlor die Kielerin aber nach 2:1-Führung den Faden und lag schließlich 2:5 zurück. Danach kämpfte sie sich zurück ins Match wehrte drei Satzbälle ab und dominierte schließlich den Tiebreak. Nach 1:27 Stunden verwandelte Kerber ihren ersten Matchball.

Nadal enttäuscht in Rom

Rafael Nadal startet derweil ohne Erfolgserlebnis in seine letzten French Open. Der spanische Tennis-Topstar unterlag beim Masters-Turnier in Rom in Runde zwei dem Polen Hubert Hurkacz 1:6, 3:6 und zeigte sich erneut weit von seiner Bestform entfernt.

In seiner Vorbereitung auf den Sandplatz-Grand-Slam in Paris (ab 20. Mai), den er 14-mal gewonnen hat, war der 36 Jahre alte Nadal zuletzt in Madrid bereits im Achtelfinale gescheitert. Im Rom, wo er mit zehn Titeln Rekordsieger ist, hatte Nadal schon in der ersten Runde gegen den belgischen Qualifikanten Zizou Bergs (4:6, 6:3, 6:4) Schwerstarbeit leisten müssen.

Der Weltranglistenneunte Hurkacz, der im April in Estoril sein erstes ATP-Turnier auf Sand gewonnen hatte, dominierte von Beginn an vor allem über seinen Aufschlag, Nadal fand kaum ins Spiel. Im zweiten Durchgang hielt der Spanier zumindest weitgehend auf Augenhöhe mit - Hoffnung auf einen großen Abschied in Roland Garros machte seine Vorstellung dennoch nicht.