Die Wahl zum Tor des Jahres ist für viele Fußball-Fans immer noch ein herausragendes Ereignis und ein fester Bestandteil des Fußball-Jahreskalenders. 1971 stimmten die Sportschau-Zuschauer zum ersten Mal ab, und fast 50 Jahre später ist die Resonanz immer noch gewaltig. Beim Tor des Jahres 2020 gaben fast 330.000 Menschen ihre Stimme ab.

Rund 35 Prozent aller Teilnehmer entschieden sich für das artistische Tor des österreichischen Nationalspielers, dessen Name nun in der sehr exklusiven Liste der "Torschützen des Jahres" steht, in der außer ihm nur noch 36 andere Fußballer vertreten sind.

Das eingesprungene Volley-Hackentor

Großes Vorbild: Fritz Walters Volley-Hackentor 1956

Lazaros Treffer im November 2020 ordnet sich beim Tor des Monats in eine äußerst rare Katgegorie ein: die des eingesprungenen Volley-Hackentores. Nur ganz wenigen Spielern ist so ein Tor in der langen TdM-Historie gelungen. Im August 2015 waren es Karsten Kammlott und im August 2017 Nico Perrey, die auf diese spektakuläre Art und Weise trafen und dafür ebenfalls mit der goldenen Tor-des-Monats-Medaille ausgezeichnet wurden. Valentino Lazaro ist nun der Dritte im Bunde. Und alle haben sie das eine große historische Vorbild: Fritz Walter, der am 6. Oktober 1956 im Spiel Wismut Karl-Marx-Stadt gegen den 1. FC Kaiserslautern das erste überlieferte Tor dieser Art schoss.

Artistischer Geniestreich

Lazaros Geniestreich steht seinen Vorgängern in Sachen Artistik und Ästhetik in nichts nach. Die Partie ist eigentlich schon entschieden. Bayer Leverkusen führt an diesem 8. November 2020 gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:2, und die Nachspielzeit läuft bereits.

Aber dieses Spiel hält eben noch diesen einen tollen Höhepunkt bereit. Patrick Herrmann flankt von der rechten Seite in den Strafraum. Der Ball senkt sich etwa auf Höhe des Elfmeterpunktes. Da steht Lazaro, eng gedeckt von Leverkusens Sven Bender, lässt sich intuitiv nach vorne fallen und kickt den Ball zum Erstaunen aller mit der Hacke und ausgetrecktem Bein über Leverkusens Torwart Lukas Hradecky hinweg in die Maschen. Ein einmaliger Treffer. Oder eben doch nicht ganz einmalig, sondern nur extrem selten.