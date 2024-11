Letztes freie Cockpit vergeben Schumacher geht leer aus - Sauber holt Talent Bortoleto Stand: 06.11.2024 10:15 Uhr

Die Hoffnungen haben sich zerschlagen: Mick Schumacher (25) kehrt für die Saison 2025 nicht in die Formel 1 zurück. Der Traditionsrennstall Sauber hat das letzte freie Cockpit für das kommende Jahr stattdessen an den jungen Brasilianer Gabriel Bortoleto vergeben.

Der 20-Jährige wird damit neuer Teamkollege von Nico Hülkenberg aus Emmerich, wie das künftige Audi-Werksteam am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte Sauber den Abschied der beiden bisherigen Piloten Valtteri Bottas (Finnland) und Zhou Guanyu (China) verkündet.

"Ideale Kombination aus Erfahrung und Jugend"

"Gabriel hat bereits in den Nachwuchskategorien gezeigt, dass er das Zeug zum Siegfahrer hat. Wir freuen uns sehr, dass er ein Teammitglied von Sauber und Audi werden wird", sagte Sauber-Geschäftsführer Mattia Binotto. "Gemeinsam mit Gabriel sind wir auf dem Weg zum Erfolg und werden mit vereinten Kräften eine neue Ära für Audi im Motorsport gestalten. Nico und Gabriel sind die ideale Kombination aus Erfahrung und Jugend, mit der wir für die Zukunft gut aufgestellt sind."

Bortoleto kürte sich 2023 zum Meister in der Nachwuchsklasse Formel 3, in dieser Saison führt er zwei Rennen vor Saisonende das Klassement in der Formel 2 an. Sauber nennt Bortoleto in einer Pressemitteilung "eines der vielversprechendsten Talente für die Zukunft der Formel 1".

Schumacher war ein Kandidat bei Sauber

Schumacher war einer der möglichen Kandidaten für das begehrte Cockpit beim künftigen Audi-Werksteam. "Wir ziehen ihn als potenziellen Fahrer in Betracht. Er steht auf unserer Liste", hatte Binotto zuletzt der FAZ gesagt.

Schumacher hatte 2021 und 2022 in der Formel 1 43 Rennen mit mäßigem Erfolg für Haas bestritten, danach war er unter anderem als Testfahrer für Mercedes in der Königsklasse aktiv und fuhr in der Langstrecken-WM WEC für Alpine.