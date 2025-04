WDR-Sport Westfalenliga: BVB besiegt Schalke vor 10.000 Zuschauern Stand: 27.04.2025 16:56 Uhr

In der Frauen-Westfalenliga hat Borussia Dortmund das Spitzenspiel gegen den FC Schalke 04 für sich entschieden und bleibt auf Aufstiegskurs.

Der BVB setzte sich am Sonntagnachmittag vor rund 10.000 Zuschauern im Stadion Rote Erde mit 2:1 (0:1) durch und führt die Tabelle nun mit vier Punkten Vorsprung auf den Zweiten Schalke an. Nur der Erstplatzierte steigt am Ende der Saison in die drittklassige Regionalliga auf. Die beiden Klubs spielen die Meisterschaft unter sich aus: Der Dritte FC Iserlohn hat 18 Punkte Rückstand auf S04.

Hans-Joachim Watzke beim Frauen-Derby zwischen Dortmund und Schalke.

Untern den Augen von Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke brachte Edina Habibovic (39.) die Königsblauen zunächst mit einem Distanzschuss in Führung. Die Antwort des BVB folgte drei Minuten später, als Dana Marquardt (42.) zum 1:1 traf. Nach der Halbzeitpause war es Dortmunds Annika Enderle (88.), die einen Konter mit dem Treffer zum 2:1 abschloss.

2021 in der Kreisliga gestartet, wäre es für den BVB der vierte Aufstieg in Folge. Seit der Gründung haben die BVB-Frauen erst ein Spiel verloren. Auch die Regionalliga soll nur Zwischenstation sein: Ziel ist die Bundesliga. Für die kommende Spielzeit wurde mit Markus Högner (bisher SGS Essen) bereits ein Bundesliga-Coach verpflichtet.

