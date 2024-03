WDR-Sport Vor großer Kulisse: Essen schlägt Uerdingen im Pokal Stand: 06.03.2024 21:51 Uhr

Vor über 8.000 Zuschauern hat sich Drittligist Rot-Weiss Essen am Mittwochabend in der Krefelder Grotenburg beim KFC Uerdingen im Niederrhein-Pokal durchgesetzt. Uerdingens Spielertrainer Levan Kenia sah kurz nach seiner Einwechslung die Rote Karte.

In einem turbulenten Spiel drehte der Favorit aus Essen nach einem Rückstand die Partie und zog nach einem 3:1-Erfolg beim KFC in das Halbfinale des Niederrhein-Pokals ein.

10.000 Zuschauer in der Grotenburg zugelassen

Erstmals seit der Sanierung des Stadions empfing der mittlerweile in der Oberliga spielenden KFC Uerdingen über 8.000 Zuschauer in der traditionsreichen Grotenburg, 10.000 waren am Mittwochabend zugelassen.

Gegen Essen präsentierte sich Uerdingen im Pokal erneut als unangenehmer Gegner und machte es dem Tabellenachten der 3. Liga äußerst schwer. Zuvor hatte der Oberligist bereits den MSV Duisburg aus dem Pokal geworfen.

Uerdingen geht in Führung

Mit dieser Überzeugung auch den nächsten Drittligisten zu bezwingen startete der KFC in die Partie und ging früh in Führung. Dimitrios Touratzidis erzielte das 1:0 (13.). Essen spielte sich trotz überlegender Spielanteile in der ersten Hälfte kaum zwingende Torchancen heraus.

Nur zehn Minuten nach dem Seitenwechsel glich Lucas Brumme für RWE aus, kurz darauf stellte ließ Uerdingens Pascal Weber die erneute Führung liegen. Essen trat im zweiten Durchgang deutlich entschlossener auf, Leonardo Vonic traf nach 72 Minuten nur die Latte.

Traienr Levan Kenia sieht als Joker die Rote Karte

In einer starken Druckphase traf Cedric Harenbrock zum 2:1 und ließ im Anschluss weitere Großchancen liegen. Es entwickelte sich eine turbulente Schlussphase. Erst wechselte sich Uerdingens Spieler-Trainer Levan Kenia in der 78. Minuten selbst ein, zehn Minuten später sah der ehemalige Bundesliga-Profi von Schalke 04 (2008 bis 2012) die Rote Karte.

Essens Moussa Doumbouya sorgte in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Im Halbfinale trifft Rot-Weiss Essen auf den Oberligisten Ratingen 04/19. Im zweiten Halbfinale empfängt Oberligist SF Baumberg den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.