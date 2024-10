WDR-Sport Volleyball: USC Münster feiert Sieg in Erfurt - Niederlage für Ladies in Black Stand: 19.10.2024 20:10 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat der USC Münster im fünften Saisonspiel seinen zweiten Sieg eingefahren. Die Ladies in Black Aachen mussten dagegen eine Niederlage einstecken.

Eine Woche nach der Niederlage im NRW-Duell gegen die Ladies in Black Aachen im NRW-Duell setzte sich Münster am Freitagabend mit 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:19) bei Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt durch und belegt in der Tabelle Platz fünf. Erfurt blieb auch im fünften Spiel sieglos.

Besonders der dritte Satz war lange offen. Erfurt ging mehrfach in Führung (3:0, 13:10, 17:15) und der USC leistete sich sechs Aufschlagfehler, hatte aber in der entscheidenden Phase die besseren Nerven. Mia Kirchhoff beendete den Durchgang mit einem Ass. Auch im vierten Satz lag Münster zurück, doch Erfurt hatte zu wenig Konstanz im Spiel.

Aachen unterliegt Wiesbaden

Die Ladies in Black Aachen haben am Samstag ihre dritte Niederlage im fünften Spiel kassiert. Die Aachenerinnen verloren ihr Heimspiel gegen den VC Wiesbaden mit 1:3 (29:27, 16:25, 21:25, 17:25). In der Tabelle stehen die Ladies in Black mit sieben Punkten auf Rang vier. Wiesbaden hat nun sechs Punkte auf dem Konto und ist fünfter.