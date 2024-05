WDR-Sport VfL Bochum: Störgeräusche um Riemann überlagern Showdown Stand: 22.05.2024 17:26 Uhr

Der VfL Bochum empfängt im Relegations-Hinspiel Fortuna Düsseldorf und steht dabei auch wegen der Causa Manuel Riemann unter Druck.

Vor ihrem ersten "Endspiel" will die bröckelnde Mannschaft des VfL Bochum sich um jeden Preis auf sich und die Gunst der Fans konzentrieren - doch die Störgeräusche im Klub hallen noch nach.

"Der sportliche Wert ist unbestritten"

Gesprächsthema Nummer eins vor dem Relegations-Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Donnerstag (20.30 Uhr) blieb das Aus von Stammtorwart Manuel Riemann. "Ich bin nicht erfreut darüber, jetzt diese Situation zu haben. Aber damit müssen wir umgehen, es geht jetzt nur um den VfL", sagte Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian, der sich erstmals zu dem streitbaren Fanliebling äußerte: "Der sportliche Wert von Manu ist unbestritten, natürlich hätten wir das alles am liebsten anders gehabt."

Nach der 1:4-Pleite bei Werder Bremen hätten die Verantwortlichen den Austausch mit den Spielern gesucht, "waren dabei sehr kritisch und haben Wege aufgezeigt, wie wir die Relegationsspiele bestreiten wollen. Da gibt es in solchen Situationen keinen Graubereich - nur schwarz oder weiß. Das Ergebnis ist bekannt."

VfL baut auf die Unterstüzung der Fans

Auch Kapitän Anthony Losilla versuchte den Wirbel um Riemann so gut es geht beiseitezuschieben. "Es geht nicht nur um uns, sondern es geht um etwas ganz Großes - den ganzen Verein, viele Leute, die hier arbeiten. Dafür müssen wir kämpfen."

Fabian wollte das Thema schnell abschließen, gemeinsam mit Trainer Heiko Butscher stellte er die Fans in den Mittelpunkt. "Die Unterstützung der Fans ist für uns extrem wichtig. Wir haben oft gezeigt, dass wir zurückkommen können", sagte Fabian. Die Bochumer wollen die interne Unruhe und den Schrecken der letzten Wochen abschütteln - mithilfe ihrer Anhänger. Die Fans sollen das Stadion an der Castroper Straße trotz der enttäuschenden Auftritte gegen Bayer Leverkusen (0:5) und in Bremen noch ein letztes Mal in dieser Saison zur Festung machen.

Luthe ersetzt Riemann im Tor

"Das geht nur gemeinsam im Zusammenspiel. Der Funke muss überspringen, dafür ist die Leistung auf dem Platz entscheidend", bekräftigte Fabian. Die Heimstärke des Ruhrpott-Klubs könnte ein entscheidender Faktor werden, nur vier Niederlagen kassierte Bochum "anne Castroper". Nach dem folgenschweren Debakel in Bremen musste der VfL in den vergangenen Tagen allerdings schleunigst seinen Mut wiederfinden - und scheint laut Butscher auf einem guten Weg zu sein: "Die Trainingseinheiten waren gut, ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft."

Die Botschaft ist klar: Der Fokus in den wichtigsten Partien der jüngeren Vereinsgeschichte soll auf dem Fußball liegen, der Absturz irgendwie verhindert werden. Nicht nur sportlich, auch finanziell hätte ein Abstieg in die 2. Bundesliga riesige Konsequenzen. Für die zweite Liga müsste der VfL nach eigenen Angaben mit rund 40 Prozent weniger TV-Einnahmen kalkulieren als für die aktuelle Bundesliga-Saison. Für die Fortuna würde ein Aufstieg Mehreinnahmen in verschiedenen Bereichen von rund 30 Millionen Euro bedeuten.

Für Riemann wird wie bei der jüngsten Relegation der Bochumer 2011 Routinier Andreas Luthe im Tor stehen. "Manu ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir ihn lieber im Tor gesehen hätten", sagt der 37-Jährige auf den es nun ankommen wird. "Er hat unser volles Vertrauen", sagte Losilla.