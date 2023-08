Tennis-Bundesliga TC Bredeney feiert historische Tennis-Meisterschaft Stand: 11.08.2023 20:40 Uhr

Es ist geschafft: Der TC Bredeney hat bereits am vorletzten Spieltag der Tennis-Bundesliga der Herren die Deutsche Meisterschaft klargemacht.

Am Freitag (11.08.2023) setzte sich der Verein aus Essen beim FTC Palmengarten ohne den angeschlagenen Kölner Oscar Otte souverän mit 5:1 gegen das Team aus Frankfurt durch.

Damit feierte der TC Bredeney, der an diesem Spieltag durch Maximilian Marterer, Rudolf Molleker, Mats Moraing, Tobias Kamke sowie in den beiden Doppelspielen von Henri Squire, Tom Gentzsch, Andre Begemann und Narayanaswamy Sriram Balaji vertreten wurde, schon einen Spieltag vor Ende der Saison die Meisterschaft.

Titel-Mitfavorit Tennispark Bärchen Versmold verlor mit 1:5 im Parallelspiel gegen TK GW Mannheim. Zum ersten Mal gehen damit sowohl die Herren- als auch die Damen-Meisterschaft an Teams eines einzigen Vereins.

DTB-Vize Weschenfelder lobt TC Bredeney

"Was der TC Bredeney in diesem Jahr erreicht hat, ist einmalig. Nach den Damen werden nun auch die Herren verdient Deutscher Meister. Ich gratuliere den Spielern, dem Teamchef Torsten Rekasch und allen Beteiligten zu diesem Erfolg. Dieses Double ist seit der Bundesligagründung noch keinem anderen Verein gelungen", erklärte im Nachgang Nico Weschenfelder, DTB-Vizepräsident für Wettkampfsport.

Dass nun der Essener Verein der erste in der Bundesliga-Geschichte ist, der mit Damen und Herren die Meisterschaft feiern kann, macht die Verantwortlichen "mächtig stolz", unterstrich Teamchef Rekasch. "Außerdem ist der Sieg eine Bestätigung dafür, dass wir die richtige Zusammenstellung an Spielern gefunden haben. Dass wir den Sieg schon am vorletzten Spieltag klar machen konnten, freut mich insbesondere für die Jungs, die in Sachen Teamspirit einfach unschlagbar waren."

Bredeney baut auf deutsche Tennis-Elite

Das Besondere an den Bredeneyer Teams ist ebenjene Zusammenstellung: Sie bestehen zum größten Teil nur aus deutschen Spitzenspielern. Und unterscheiden sich damit von der Konkurrenz.

Jan-Lennard Struff (fällt derzeit ebenfalls verletzt aus), Yannick Hanfmann, Otte, Marterer und einige mehr treten für den TC Bredeney an, der sich über die Jahre von der Bezirksliga bis in die Bundesliga hochgespielt hat.