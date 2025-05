WDR-Sport Niederrheinpokalfinale – MSV Duisburg trifft auf Rot-Weiss Essen Stand: 24.05.2025 06:00 Uhr

Im Endspiel um den Niederrheinpokal treffen am Samstag der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen aufeinander. Die Polizei bereitet sich auf ein Hochrisikospiel vor.

Von Julian Schildheuer

Die Polizei Duisburg bereitet sich mit Kollegen aus anderen Städten, der Bundespolizei und dem Duisburger Ordnungsamt auf das Hochrisikospiel am Samstagnachmittag vor. Im Niederrheinpokalfinale treffen dann der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen aufeinander.

Teile der Fanszenen, vor allem die unterschiedlichen Ultra-Gruppierungen, gelten als verfeindet. Die Polizei greife auf die Erfahrungen aus den letzten Duellen der beiden Teams zurück.

Polizei will gewaltbereite Fans aus beiden Lagern trennen

Zum Finale des Niederrheinpokals, bei dem es aus sportlicher Sicht auch um eine Qualifikation für den DFB-Pokal geht, erwartet die Polizei, dass auch gewaltbereite Fans beider Fanlager anreisen werden.

Die Polizei Duisburg will beide Fanlager und auch die beiden Anreisewege voneinander trennen. Deshalb seien zusätzliche Einsatzkräfte am Spieltag eingeplant. "Unser Ziel ist es, friedlichen Fußballfans eine störungsfreie Teilnahme an der Veranstaltung des Niederrheinpokalfinales zu ermöglichen", schreibt die Polizei auf WDR-Anfrage.

Finale vor Rekordkulisse: Staus und volle Bahnen erwartet

Außerdem geht die Polizei davon aus, dass der Anreiseweg für Fans, die mit dem Auto zur Arena in Duisburg fahren, deutlich länger dauern wird als an anderen Spieltagen. Die Duisburger Fans wollen mit einem Fanmarsch von der Innenstadt bis zum Stadion laufen. Deshalb werden am Samstag immer wieder Kreuzungen in Duisburg gesperrt, was zu längeren Staus führen könnte, so die Polizei.

Weil das Finale um den Niederrheinpokal mit mehr als 27.000 Zuschauern ausverkauft ist, werden auch Busse und Bahnen, die zum Stadion fahren, voller sein als in der abgelaufenen Regionalliga-Saison. Es ist eine Rekordkulisse für das Endspiel im Niederrheinpokal. Sportlich geht es um viel.

Für Rekordsieger Rot-Weiss Essen könnte es der 12. Titel der Vereinsgeschichte sein, der MSV Duisburg könnte den Niederrheinpokal zum vierten Mal gewinnen. Für beide Teams geht es auch um den Einzug in den DFB-Pokal. Die Partie wird am Samstag live auf sportschau.de übertragen.

Unsere Quellen:



Polizei Duisburg

Fußballverband Niederrhein

