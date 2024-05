WDR-Sport Tage der Entscheidungen in NRW - Sichert Fortuna den Relegationsrang? Stand: 02.05.2024 17:45 Uhr

Es geht in den deutschen Fußball-Ligen in die Schlussphase der Saison und erste Entscheidungen stehen an: Schafft Fortuna Düsseldorf mindestens die Relegation? Steigt Köln ab? Ein Überblick über die verschiedenen Klubs in den ersten vier Ligen sowie der Frauen-Bundesliga.

Fußball und vor allem seine Entscheidungen bewegen Millionen von Fans - vor allem im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Fest steht schon: Bayer 04 Leverkusen ist deutscher Meister.

Bundesliga: Köln könnte am Sonntag absteigen

Der Meistertitel ist bekanntermaßen schon vergeben und Bayer 04 Leverkusen hat in der Liga seine herausragende Saison mit der Schale gekrönt. Einige Kilometer weiter könnte die Gefühlslage beim 1. FC Köln am Sonntag eine andere sein. Verliert Köln am Samstag im Topspiel gegen Freiburg und Mainz siegt tags drauf, steigt Köln aus der Bundesliga ab.

Hoffnung dagegen gibt es "anne Castroper" in Bochum. Mit dem ersten Sieg nach 68 Tagen verließ der VfL Bochum am letzten Spieltag zumindest Relegationsplatz 16 und hofft wieder auf den direkten Klassenerhalt. Am Sonntag steht das nächste direkte Duell im Tabellenkeller gegen Union Berlin an.

Borussia Mönchengladbachs Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze isz zwar nicht gewachsen, aber aufgrund der wenigen Restpartien dürfte die Elf vom Niederrhein zumindest die besten Karten für das Restprogramm haben.

Etwas weiter oben hat Borussia Dortmund durch seinen Erfolg in der Champions League sich selbst am meisten beschenkt und der Bundesliga einen sicheren fünften Startplatz in der Champions League - wovon aktuell der BVB als Fünfter der Tabelle profitieren würde.

Sollte Dortmund Fünfter in der Liga bleiben, aber die Königsklasse gewinnen, darf sich auch noch der Bundesliga-Sechste über den Einzug in die Champions League freuen.

2. Bundesliga: Sichert sich Fortuna mindestens die Relegation?

Die erste Entscheidung des Wochenendes könnte am Freitag (03.05.2024) fallen: Gewinnt Fortuna Düsseldorf sein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg und der Hamburger SV verliert das Derby gegen den FC St. Pauli, hat F95 mindestens den Relegationsplatz zur Bundesliga sicher. Für St. Pauli würde ein Erfolg der direkte Aufstieg bedeuten. Dazwischen liegt auf Platz zwei noch Holstein Kiel, das von Düsseldorf noch abgefangen werden kann.

Im Abstiegskampf kann der FC Schalke 04 an diesem Spieltag den Klassenerhalt schaffen: Siegt S04 beim VfL Osnabrück und die Konkurrenten patzen entsprechend, erleben die Königsblauen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Zweitliga-Fußball in der Arena. Entscheiden wird sich das jedoch erst am Dienstag: Aufgrund von Dachschäden in Osnabrück verlegte die DFL die Partie um einige Tage nach hinten. Das Spiel findet dann in Hamburg im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli statt.

3. Liga: MSV vor Abstieg in die Regionalliga

In der 3. Liga verpasste Arminia Bielefeld am 31. Spieltag beim 0:0 gegen den VfB Lübeck einen Sieg, obwohl die Ostwestfalen mehr als 30 Minuten in Überzahl spielten. Dennoch stehen die Chancen auf den Klassenerhalt bei vier Punkten Vorsprung auf den Halleschen FC gut - wenngleich die Ostwestfalen im direkten Duell am vorletzten Spieltag noch Boden verlieren könnten.

Düster sieht es hingegen für den MSV Duisburg aus. Nach dem 3:1-Heimsieg über Sandhausen dürfen die "Zebras" zumindest vorerst noch auf den Klassenerhalt hoffen. Sie haben drei Spieltage vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze und sind noch auf Patzer der Konkurrenten Mannheim und Halle angewiesen.

Enttäuschte Spieler des MSV Duisburg

Fast feststehen könnte der Gang in Liga vier bereits am Freitag, sofern die Duisburger ihr Auswärtsspiel in Lübeck verlieren. Dann beträgt der Rückstand bereits sechs Punkte und einige Tore auf Mannheim - bei noch sechs zu vergebenden Zählern.

Um den Gang in die Zweitklassigkeit mischen zudem noch Rot-Weiss Essen, momentan Tabellenvierter, und vor allem Preußen Münster als Dritter mit. Die Entscheidung über die ersten drei Plätze der Tabelle steht allerdings noch aus, wenngleich Tabellenführer SSV Ulm mit acht Punkten Vorsprung auf Münster so gut wie aufgestiegen ist. Die Preußen sind auf den Zweiten Regensburg nunmehr bis auf einen Zähler herangerückt.

Regionalliga West: Aachen wieder drittklassig

Alemannia Aachen ist nach elf Jahren in den Profi-Fußball zurückgekehrt. 31.034 Zuschauer stürmten nach Abpfiff gegen Bocholt den Platz und feierten ihren Klub.

Unsicherheit beim Abstiegskampf in der RL West

Wer in der Regionalliga West nach unten muss, hängt noch von den Ergebnissen der oberen Ligen ab. Denn es ist kompliziert: Steigt der MSV Duisburg (wie es sehr wahrscheinlich ist) aus der 3. Liga ab, so erhöht sich die Zahl der Vereine, die in die Oberliga müssen auf vier. Derzeit belegt der SV Lippstadt mit fünf Punkten Rückstand auf den fünftletzten Tabellenplatz (den momentan die U23 von Borussia Mönchengladbach innehat) Platz 15.

Für noch mehr Drama würde ein derzeit eher unwahrscheinlicher Zweitliga-Abstieg des FC Schalke 04 sorgen. Denn dann müsste die Reserve automatisch in die Oberliga runter und würde ans Ende der Tabelle gesetzt werden. Bedeutet: Es trifft nur drei weitere Teams. Mehr als vier Klubs steigen nicht ab, im Zweifel startet die Regionalliga nächste Saison mit 19 Mannschaften.

Frauen-Bundesliga: Essen und Bayer hoffen auf CL-Qualifikation

Nur die kühnsten Optimisten bei der SGS Essen rechneten sich wahrscheinlich vor dem Wochenende noch das Erreichen der Qualifikation der Champions League aus. Doch die SGS wahrte ihre Chance durch einen 2:1-Erfolg im Duell mit dem Vierten Hoffenheim.

Im Abstiegskampfdürfen die Frauen - ganz anders als die Herren - des 1. FC Köln mit einem 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg auf ein weiteres Jahr Bundesliga hoffen. Ein Überraschungs-Erfolg gegeb den VfL Wolfsburg am Freitag würde den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Andernfalls reicht womöglich ein Patzer der Konkurentinnen vom 1. FC Nürnberg. Verliert der "Club" erscheint für diesen das Abfangen der Kölnerinnen bei sechs Punkten und über 25 Toren Rückstand utopisch.