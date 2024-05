BBL-Playoffs Baskets Bonn unterliegen Berlin auch im zweiten Spiel Stand: 19.05.2024 18:54 Uhr

Die Baskets Bonn haben auch ihr zweites Viertelfinal-Spiel gegen Alba Berlin verloren. Obwohl am Ende eine 13-Punkte-Niederlage auf der Anzeigentafel stand, waren die Baskets gerade zu Beginn des letzten Viertels drauf und dran, die Partie für sich zu drehen.

Die Bonner verloren am frühen Sonntagabend mit 70:83 (40:44) in der Max-Schmeling-Halle in Berlin und liegen in der Best-of-five-Serie der Viertelfinal-Playoffs gegen Alba nun mit 0:2 zurück. Das dritte Spiel der Viertelfinal-Playoffs zwischen den Baskets und Berlin steigt am Dienstag (21.05.2024, 18.30 Uhr) in Bonn. Die Baskets dürfen sich nun keine Niederlage mehr erlauben.

Die Bonner waren am Sonntag besser in der Partie als in vielen Phasen des ersten Aufeinandertreffens am vergangenen Freitag, das die Berliner mit 94:68 (41:31) für sich entschieden hatten. Sehr agressiv und mit vielen mutigen Aktionen machten sie den Hauptstädtern das Leben schwer.

Zwar lagen die Gäste aus dem Rheinland bis zur Pause nicht einmal in Front . Doch über 21:23 im ersten Viertel und einem 40:44-Rückstand zur Pausensirene gestalteten die Bonner die Partie ausgeglichen und blieben in Reichweite.

Berlin zieht etwas davon, doch Bonn kommt zurück

Im dritten Viertel verloren die Bonner für einen Moment den Faden, so dass die Berliner auf zehn Punkte davonziehen konnten (62:52). Doch im Anschluss gelang den Gästen ein 7:0-Lauf, der Rückstand war wieder auf drei Punkte verkürzt. Mit einer 64:59-Führung für die Hauptstädter ging es in den letzten Abschnitt.

Der ging mit einem gelungenen Drei-Punkte-Wurf durch Glynn Watson Jr. für die Bonner auch gut los. Doch dann folgte eine Phase, in der sich beide Teams mit Fehlwürfen überboten. Erst nach mehr als drei Minuten gelangen Johannes Thiemann zwei Punkte für Alba, doch Bonn mit einem "Dreier". Noah Kirkwood hatte kurz darauf die Chance, relativ frei unter dem Korb sein Team erstmals in Front zu bringen, doch er wurde noch entscheidend gestört.

Hermannssons entscheidender Drei-Punkte-Wurf

Es blieb spannend. Eine Entscheidung deutete sich an, als Martin Hermannsson zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit einem Drei-Punkte-Wurf Berlins Vorsprung auf 75:68 ausbaute. Tatsächlich gelang es den Gästen nicht mehr, entscheidend heranzukommen. Am Ende gewannen die Berliner auch ihr zweites Playoff-Viertelfinale gegen Bonn mit 83:70.

Für das Team von Headcoach Roel Moors wäre mehr drin gewesen. Gerade zu Beginn des letzten Viertels, als Alba mehrfach unter dem Korb scheiterte, hätten die Baskets bei einer besseren Verwertung der Würfe die Partie drehen können. So lag eine unter dem Strich verdiente Niederlage in einem Spiel, in dem Bonn nicht einmal in Führung gelegen hatte.

Bereits zuvor drei Niederlagen gegen Berlin

Schon in der regulären Saison hatten die Baskets zwei Niederlagen gegen die Berliner kassiert. Nach einer knappen 87:95-Niederlage im Januar in Bonn wurde es beim 69:90 in Berlin schon deutlicher.

Das Duell Bonn gegen Berlin gilt als BBL-Klassiker. 62 Mal sind beide Teams schon aufeinandergetroffen. In der Bonner Premierensaison in der BBL standen sich beide Teams sogar im Finale gegenüber. In den Playoffs ist es nun jedoch das erste Duell seit 15 Jahren.