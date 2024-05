Letztes Spiel für deutschen Trainer "Lasst uns tanzen" - Klopp verabschiedet sich vom FC Liverpool Stand: 19.05.2024 23:26 Uhr

Jürgen Klopp ist beim letzten Saisonspiel von den Fans des FC Liverpool emotional verabschiedet worden.

Jürgen Klopp klopfte die rechte Hand aufs Herz und schickte ein Handküsschen auf die Tribüne. Dort verdrückte Ehefrau Ulla ein paar Tränen, die Klopp selbst zunächst erfolgreich unterdrücken konnte. Nach etlichen Umarmungen verschwand der deutsche Trainer nach seinem allerletzten Pflichtspiel für den FC Liverpool in die Kabine, um sich eine halbe Stunde später mit emotionalen Worten und Gesten von den Fans zu verabschieden.

Klopps Abschied mit Choreo und Fan-Gesängen

Die Anhänger der "Reds" hatten eine große Choreo vorbereitet. Außerdem sangen die Fans an der Anfield Road minutenlang den umgedichteten Beatles-Song "I'm so glad that Jürgen is a Red".

"Ich bin so glücklich, ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich über die Atmosphäre, über das Spiel, darüber, Teil dieser Familie zu sein, und über uns, wie wir diesen Tag feiern" , sagte Klopp ins Stadionmikrofon. Dabei trug er einen roten Kapuzenpulli mit der Aufschrift "I'll never walk alone again" in Anlehnung an die Klubhymne "You'll never walk alone". "Es fühlt sich nicht wie das Ende an, sondern wie ein Start" , ergänzte Klopp, der in seiner Rede immer wieder von Fangesängen unterbrochen wurde. Er selbst stimmte einen Song für seinen niederländischen Nachfolger Arne Slot an - und das Publikum sang begeistert mit: "Arne Slot, na, na, na, na..."

2:0 zum Abschied

Im letzten Spiel unter der Leitung des deutschen Trainers setzten sich die "Reds" an der Anfield Road mit 2:0 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch. Alexis Mac Allister (34. Minute) und Jarell Quansah (40.) bescherten dem 56-Jährigen in Überzahl nach Rot gegen Nelson Semedo (28.) einen verdienten Sieg.

Sportlich ging es für Klopp um nichts mehr, es bleibt in seiner Abschiedssaison nach dem frühen Ende aller Premier-League-Titelträume und dem Aus in der Europa League beim Gewinn des Ligapokals. "Die Leute nennen es den 'Last Dance' - also lasst uns tanzen" , hatte Klopp vor dem Spiel bei "Sky" gesagt.

Abschieds-Choreo für Jürgen Klopp

Teambus durch Rauchschwaden

Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional. Nachdem sich Liverpools Teambus auf dem Weg zum Stadion durch Menschenmassen und rote Rauchschwaden gekämpft hatte, blickte Klopp kurz vor Spielbeginn zu den Fans, legte die Hand auf die Brust und lauschte ein letztes Mal dem legendären "You'll Never Walk Alone". Auf der Tribüne sang seine Frau Ulla mit Liverpool-Schal in den Händen mit.

Die Anhänger huldigten ihrer Ikone mit einer gigantischen Choreographie, "JURGEN" war über die gesamte Gegengerade zu lesen. Nach 491 Spielen hinterlässt Klopp tiefe Spuren an der Anfield Road. Er gewann mit dem Klub unter anderem 2019 die Champions League, 2020 die Premier League und erreichte zwei weitere Finale in der Königsklasse (2018, 2022).

" Ich werde ihn sehr vermissen ", sagte Manchester Citys Trainer Pep Guardiola nach dem 3:1 gegen West Ham United, mit dem sein Team den Meistertitel im Fernduell am Sonntag mit dem FC Arsenal perfekt gemacht hatte: " Jürgen war ein wirklich großer Teil in meinem Leben. Er hat mich auf dieses Trainer-Level gebracht. Ich denke, wir respektieren uns enorm ."

"Kann das Leben kaum erwarten"

Wie es für Klopp weitergeht, ist bislang unklar. "Ich kann das Leben kaum erwarten, das Leben nach der Karriere. Jetzt wollen wir mal sehen, was das für mich heißt" , sagte Klopp.

Der Niederländer Arne Slot, bislang Trainer bei Feyenoord Rotterdam, wird nach eigenen Angaben Nachfolger des Deutschen. Klopp selbst bleibt den "Reds" als Botschafter der LFC-Foundation erhalten.