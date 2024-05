Niederländer wird Klopp-Nachfolger Arne Slot - "Ich werde Trainer des FC Liverpool" Stand: 17.05.2024 18:05 Uhr

Der Niederländer Arne Slot wird nach eigenen Angaben Nachfolger von Jürgen Klopp als Teammanager des FC Liverpool.

Das gab der Trainer am Freitag bei einer Pressekonferenz seines Klubs Feyenoord Rotterdam bekannt. "Ich kann bestätigen, dass ich in der nächsten Saison Trainer bei Liverpool sein werde" , sagte der 45-Jährige. Die offizielle Bestätigung der beiden Vereine werde bald folgen.

In der vergangenen Woche hatten englische und niederländische Medien übereinstimmend über eine Einigung berichtet. Slot selbst hatte bereits vor einem Monat sein großes Interesse an dem Job in England bekundet. "Ich möchte neuer Liverpool-Trainer werden. Meine Entscheidung ist klar. Feyenoord und Liverpool führen Verhandlungen. Ich warte ab, was dabei herauskommt" , hatte er im April gesagt.

Erfolgreich in Rotterdam

Der 45-jährige Slot hatte Feyenoord in der vergangenen Saison zum ersten Titelgewinn in der niederländischen Ehrendivision seit sechs Jahren geführt. Zuletzt gewann Rotterdam unter Slots Regie auch den nationalen Pokal.

Jürgen Klopp ist mit seinem Nachfolger offenkundig zufrieden. "Ich mag die Art, wie sein Team Fußball spielt. Alles, was ich über ihn gehört habe, ist, dass er ein guter Typ ist, ein guter Coach. Wenn er die Lösung ist, bin ich mehr als glücklich" , sagte Klopp.