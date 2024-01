Nach über acht Jahren Klopp kündigt Ende beim FC Liverpool an Stand: 26.01.2024 12:28 Uhr

Eine Ära geht zuende: Jürgen Klopp wird nach dieser Saison als Trainer des FC Liverpool zurücktreten. Seit 2015 ist er bei den "Reds" und führte sie unter anderem zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren.

Sein Vertrag in Liverpool läuft eigentlich noch bis 2026, doch Klopp, der auch immer wieder als Wunschkandidat auf den Posten des Bundestrainers bei der deutschen Nationalmannschaft gehandelt wird, hat sich entschlossen, schon vorher die Reißleine zu ziehen. Am Freitag (26.01.2024) machten der 56-Jährige und Liverpool die Entscheidung, die er dem Klub schon im November mitgeteilt habe, öffentlich – 3032 Tage, nachdem er seinen Job an der Anfield Road angetreten hatte.

Klopp: "Ich habe keine Energie mehr"

" Ich muss euch etwas sagen: Ich werde den Klub am Ende der Saison verlassen ", sagte Klopp in einem Videostatement, das unter anderem auf "X" veröffentlich wurde. " Ich kann verstehen, dass das für viele Menschen in diesem Moment ein Schock ist, aber ich kann das erklären. Ich liebe alles an diesem Klub, an dieser Stadt, an unseren Fans, dem Team, dem Staff, alles. Aber ich musste diese Entscheidung treffen, davon bin ich überzeugt. Ich habe keine Energie mehr. Es geht mir gut, aber ich kann diesen Job nicht immer und immer weiter machen. "

In achteinhalb Jahren führte Klopp die "Reds" in der Saison 2019/20 erstmals seit 1990 wieder zum englischen Meistertitel. Ein Jahr zuvor war Liverpool unter seiner Regie bereits Champions-League-Sieger geworden, außerdem wurde der Verein in seiner Amtszeit Klub-Weltmeister, Supercup-Gewinner und nationaler Pokalsieger. Klopp selbst wurde 2019 und 2020 als Welttrainer ausgezeichnet.

"The Normal One"

" Der FC Liverpool ist für mich einer der größten Klubs der Welt. Ich bin sehr stolz darauf, hier zu sein. Für mich ist es der perfekte Moment, hier zu sein ", sagte Klopp bei seiner Vorstellung am 9. Oktober 2015. Nachdem er den Traditionsverein wieder zu einem Erfolgsklub, der aktuell auch an der Tabellenspitze in der Premier League steht, gemacht hatte, hat er nun offenbar den perfekten Moment für sich gefunden, um seine Zeit in Liverpool wieder zu beenden.

Als "The Normal One" , wie er sich selbst bei seiner ersten Pressekonferenz bezeichnet hatte, krönte Klopp seine ohnehin schon erfolgreiche Trainerkarriere. Zuvor wurde er mit Borussia Dortmund in sieben Jahren (2008-2015) unter anderem zweimal Deutscher Meister und führte Mainz 05 auf seiner ersten Trainerstation (2001-2008) erstmals in die Bundesliga. 2001 hatte der ehemalige Verteidiger dort seine Spielerkarriere beendet.

Zurück in der Erfolgsspur, aber mit großen Belastungen

Nach einer enttäuschenden vergangenen Saison, in der Klopp erstmals seit seiner ersten Spielzeit als Fünfter die Champions League verpasst hatte, führte er Liverpool zurück an die Spitze in der Premier League und hat die Chance, alle drei möglichen Pokalendspiele zu erreichen. Im Carabao Cup kommt es am 25. Februar zum Finale gegen den FC Chelsea, im FA-Cup steht am Sonntag (28.01.2024) die vierte Runde gegen Norwich City an und in der Europa League stehen die "Reds" nach ihrem Sieg in der Gruppenphase im Achtelfinale.