Premier League Liverpool - der schwer gestresste Spitzenreiter Stand: 19.01.2024 14:01 Uhr

Nach einer kurzen Winterpause geht es in der englischen Premier League jetzt auch für den FC Liverpool weiter. Die "Reds" sind Tabellenführer, doch Trainer Jürgen Klopp ist von Personalproblemen geplagt.

Die Winterpause im englischen Fußball, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Zwar hat der FC Liverpool zuletzt am Neujahrstag in der Premier League gespielt, doch ausruhen konnte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp wahrlich nicht.

Trent Alexander-Arnold ist der nächste Verletzte

Denn in der Ligapause standen zwei Pokalspiele an. Im FA-Cup mussten die "Reds" beim FC Arsenal antreten, im Ligapokal ging es gegen den FC Fulham.

Beide Spiele wurden gewonnen, doch vollends glücklich war Klopp nicht. Denn gegen Arsenal verletzte sich Stammverteidiger Trent Alexander-Arnold am Knie und fällt mehrere Wochen aus.

Er reiht sich ein in eine lange Liste von Spielern, auf die Klopp am Sonntag (21.01.2024) am 21. Spieltag der Liga in der Partie beim AFC Bournemouth (ab 19.15 Uhr in der Spiel-Zusammenfassung in der Sportschau) verzichten muss.

Lange Liste an Ausfällen

Jammern auf hohem Niveau - könnte man jedenfalls meinen. Denn der FC Liverpool ist schließlich Tabellenführer. Seit 13 Spielen ist das Team von der Anfield Road unbesiegt. Die bisher letzte und bisher einzige Niederlage gab es Ende September bei Tottenham Hotspur (1:2).

Doch neben Alexander-Arnold fehlen in der Abwehr auch die ebenso verletzten Andrew Robertson, Konstantinos Tsimikas und Joel Matip. Im Mittelfeld muss Klopp auf Stefan Bajcetic und Dominik Szoboszlai verzichten. Die sind - man ahnt es - verletzt. Thiago stand in dieser Saison wegen einer Langzeit-Blessur noch kein einziges Mal im Kader. Wataru Endo läuft für Japan derweil beim Asien Cup auf.

Salah beim Afrika-Cup

Besonders schwer wiegt der Ausfall von Topstürmer Mohamed Salah, der mit Ägypten beim Afrika-Cup ist. Mit 14 Toren ist er Liverpools bester Schütze, liegt gleichauf mit Erling Haaland von Manchester City an der Spitze der Torjägerliste. Bis zu vier Ligaspiele könnte er je nach Abschneiden seines Teams beim Afrika-Cup verpassen. "Wir müssen damit umgehen und das werden wir auch" , sagte Klopp kämpferisch: "Es ist nicht das erste Mal, dass wir unseren Torjäger verlieren."

Doch nun muss Klopp - was Verletzungen angeht - selbst um Salah bangen. Denn der hat sich beim Afrika-Cup am Oberschenkel verletzt. "Wir wissen alle, wie selten Mo vom Feld muss. Also war da definitiv etwas" , sagte Klopp. Über die Schwere der Verletzung Salahs habe er "keine weiteren Informationen" , sagte der 56-Jährige: "Ich habe mit ihm gestern Abend noch gesprochen. Es gibt jetzt Untersuchungen, und dann werden wir mehr wissen. Die Ägypter werden einen Ultraschall und ein MRT machen, dann wissen wir, was es ist und was ihre Pläne sind." Dann werde Liverpool zudem entscheiden, womöglich eigenes medizinisches Personal an die Elfenbeinküste zu schicken. Salah war beim 2:2 gegen Ghana am Donnerstag nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.

Alle Probleme gemeistert - jedenfalls bisher

In Bournemouth, das als Zwölfter so ein wenig im Niemandsland der Tabelle steht, ist der LFC dennoch Favorit. Und überhaupt: Das Team hat dank des breiten Kaders bisher alle Probleme gemeistert.

Doch der neutrale Betrachter kann sich dennoch fragen, wie lange das noch gutgeht mit dem "Reds". Denn der dicht gestaffelte Spielplan ist unerbittlich, und Liverpool ist noch in vier Wettbewerben dabei. Neben der Premier League sind das der FA-Cup, der Ligapokal und die Europa League.

Und in der Liga heißt der ärgste Verfolger Manchester City. Und die "Skyblues" sind nach der Rückkehr des lange verletzten Kevin de Bruyne wild entschlossen, Liverpool von der Tabellenspitze zu stoßen.