WDR-Sport Gummersbach auf dem Weg nach Europa - BHC nur remis Stand: 19.05.2024 16:52 Uhr

Der VfL kommt seinem großen Ziel immer näher: Nach einem Heimsieg gegen die Rhein Neckar Löwen könnte der internationale Wettbewerb noch Realität werden. Der Bergische HC ist gegen den TBV Lemgo Lippe nicht über ein Remis nicht hinaus gekommen.

Der VfL Gummersbach hat sich am Sonntag (19.5.2024) mit einer starken Leistung gegen die Rhein Neckar Löwen mit 31:26 (15:15) druchgesetzt. Damit schieben sich die Oberbergischen am 32. Spieltag der Handball-Bundesliga vorbei am TSV Hannover-Burgdorf auf Tabellenplatz sechs.

Der VfL könnte noch international spielen, sofern Berlin oder Flensburg die European League gewinnen.

Bester Torschütze der Gastgeber war vor 4132 Zuschauern in der ausverkauften Gummersbacher Arena Dominik Mappes mit sechs Treffern.

Bergischer HC nur mit einem Remis

Der Bergische HC erkämpft sich im Abstiegskampf einen Punkt. Gegen den TBV Lempo Lippe erzielte Noah Beyer in letzter Sekunde den Treffer zum Endstand von 31:31 (15:16).

Damit bleiben die Bergischen auf Tabellenplatz 17, dem ersten Abstiegsrang stehen. Zwei Punkte vor ihnen rangiert der HC Erlangen.

In einer über die gesamte Spielzeit ausgeglichenen Partie in der Uni-Halle in Wuppertal war Noah Beyer mit zehn Treffern der erfolgreichste Werfer des BHC.