Skeleton in Winterberg Heimspiel für Hannah Neise Stand: 01.01.2025 12:17 Uhr

Kurz nach dem Jahreswechsel macht der Bob- und Skeleton-Weltcup Station in NRW. In Winterberg hat u.a. Hannah Neise vom 3. bis 5. Januar ein Heimspiel.

Als Weltcup-Führende geht Neise ab Freitag auf ihrer Heimbahn an den Start. Nach sechs Stationen führt die 24-Jährige vom BSC Winterberg die Gesamtwertung mit 988 Punkten vor der Österreicherin Janine Flock (940) und Kimberly Bos aus den Niederlanden (897) an. Auf Platz fünf liegt derzeit Jacqueline Pfeifer (ehemals Lölling) mit 776 Punkten. Die 29-Jährige von der HSG Hochsauerland hat in Winterberg ebenfalls ein Heimspiel.

Keine Favoritinnen im Skeleton

Für die Skeleton-Frauen geht es bereits am Freitag ab 13 Uhr mit dem ersten und zweiten Lauf im Einzelwettbewerb um wichtige Weltcup-Punkte. Eine wirkliche Favoritin gibt es nicht, da es in den bisherigen fünf Rennen bereits vier verschiedene Siegerinnen aus vier Nationen gab.

Bereits am Freitagmorgen (9.30 Uhr) geht es bei den Männern um den Weltcup-Sieg. Hier wird die Gesamtwertung aktuell von den beiden Briten Marcus Wyatt (1.037 Punkte) und Matt Weston (1.030) angeführt. Auf Rang drei liegt Christopher Grotheer (Oberhof/900), der die ersten vier Weltcup-Rennen der Saison gewann, dann aber wegen einer im Training erlittenen Verletzung in Sigulda passen musste. Abgerundet wird der Skeleton-Weltcup in Winterberg mit dem Mixed-Team-Wettbewerb am Freitagabend (18 Uhr).

Deutsche Bob-Teams in Führung

Das Wochenende steht danach ganz im Zeichen der Bobs. Den Anfang macht Lokalmatadorin Laura Nolte im Monobob-Wettbewerb am Samstagvormittag (11 Uhr). Wie Neise kommt auch Nolta als Gesamtführende auf ihre Heimbahn, auch wenn sie sich die Führung aktuell mit Landsfrau Lisa Marie Buckwitz teilt (beide 435 Punkte). Die deutsche Weltmeisterin von 2023, Kim Kalicki (Wiesbaden), ist punktgleich mit Breeana Walker (Australien) und Andreea Grecu (Rumänien) Dritte (alle 384).

Nach dem Monobob-Frauen fällt am Samstagnachmittag (14.45 Uhr) der Startschuss zum Zweierbob-Wettbewerb der Männer. Hier wird die Gesamtwertung von den zwei deutschen Teams um Francesco Friedrich (650 Punkte) und Johannes Lochner (645) angeführt, die folglich auch als Favoriten an den Start gehen. Auch Adam Ammour fährt nach seinem WM-Silber in Winterberg 2024 um die vorderen Plätze mit.

Der dritte und letzte Weltcup-Tag am Sonntag beginnt mit dem Zweierbob der Frauen (9 Uhr). Hier führen mit Nolte (450), Kalicki (410) und Buckwitz (402) gleich drei deutsche Teams die Gesamtwertung an. Zum Abschluss gehen Viererbobs der Männer ab 13 Uhr an den Start. Auch hier führen mit Friedrich (225) und Lochner (210) zwei Deutsche die Wertung an. Hinter dem Österreicher Markus Treichl (210) ist Ammour aktuell Vierter in diesem Wettbewerb (192).

Auf den Weltcup folgt die EM

Mit dem Abschluss des Weltcup-Wochenendes ist in Winterberg die Saison aber noch nicht beendet. Nur zwei Wochen später ist die Rodel-EM zu Gast im Sauerland. Vom 17. bis 19. Januar geht es ebenfalls um Weltcup-Punkte, aber auch um Medaillen.

Unsere Quellen: