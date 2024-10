WDR-Sport SGS Essen sammelt wichtige Punkte in Potsdam Stand: 11.10.2024 20:19 Uhr

Mit einem Doppelschlag hat die SGS Essen in der Frauen-Fußball-Bundesliga die Partie bei Schlusslicht Turbine Potsdam die Tür zu drei Punkten aufgestoßen.

Am 6. Spieltag holte die SGS am Ende einen 3:0 (2:0)-Sieg beim noch punkt- und torlosen Aufsteiger. Annalena Rieke (34.) und Laureta Elmazi (35.) innerhalb von 60 Sekunden und Natasha Kowalski (60.) mit ihrem vierten Saisontreffer besorgten am Freitag (11.10.2024) in Potsdam die Tore zum zweiten Saisonsieg.

Mit sieben Punkten vergrößerten die Essenerinnen den Abstand auf den Tabellenkeller auf sechs Punkte.

Kowalski legt zweimal auf

Beim ersten Spiel des neuen Turbine-Trainers Kurt Russ war Essen von Beginn an die überlegene Mannschaft, aber lange fehlte es an Präzision und Durchschlagskraft. Dafür platzte der Knoten dann aber umso deutlicher: Die starke Kowalski fand zunächst mit einer Flanke aus dem Halbfeld den Kopf von Rieke, die aus 14 Metern an Turbines Torfrau vorbei zum 1:0 einköpfte.

Die Gastgeberinnen hatten sich noch nicht ganz von dem Gegentreffer erholt, da schickte Kowalski mit einem gut getimten Pass Elmazi über halblinks in den Strafraum. Die Stürmerin legte den Ball überlegt an herauseilenden Vanesssa Fischer vorbei zum 2:0 ins rechte Eck.

Kowalski trifft auch

Potsdam kämpfte in Durchgang zwei um den Anschluss, aber Essen hatte die bessere Spielanlage und legte dann auch noch nach. Kowalski traf nach einer Hereingabe von rechts mit einem abgefälschten Schuss zum 3:0.

Während Potsdam damit bei frustrierenden null Punkten und 0:19 Toren am Ende der Tabelle steht, hat Essen Anschluss an das Mittelfeld. Am 7. Spieltag (20.10.2024, 14 Uhr) hat die SGS Essen als nächstes den VfL Wolfsburg zu Gast.