Erfolg in der Frauen-Bundesliga SGS Essen mit überraschend klarem Sieg in Leipzig Stand: 26.04.2025 13:50 Uhr

Die SGS Essen hat am drittletzten Spieltag der Frauen-Bundesliga einen deutlichen 3:0 (2:0)-Sieg bei RB Leipzig gefeiert.

Julie Terlinden (13.) und Annalena Rieke (31.) hatten die SGS am Samstag in der ersten Hälfte in Front gebracht. Die eingewechselte Ramona Maier machte nach 69 Minuten den Deckel drauf zum dritten Auswärtserfolg der Essenerinnen in dieser Saison.

Für beide Teams ist die Saison praktisch schon gelaufen. Die SGS war schon vor der Partie von Tabellenplatz neun nicht mehr zu verdrängen, der Platz im gesicherten Mittelfeld somit sicher. Die Gastgeberinnen standen zwei Plätze davor, hatten aber auch keine Chance mehr, im Rennen um die europäischen Plätze einzugreifen.

Seit Februar ist klar, dass SGS-Coach Markus Högner den Essener Bundesligisten zum Saisonende verlassen wird und beim Frauenteam von Borussia Dortmund anheuern wird. Sicher wird er am Sonntag mit Interesse das Topspiel in der Westfalenliga zwischen seinem zukünftigen Klub und dem FC Schalke 04 verfolgen, denn da entscheidet sich, ob er kommende Spielzeit einen Dritt- oder Viertligisten betreuen wird.

Doch zunächst galt es, in seiner drittletzten Partie mit der SGS ein gutes Spiel abzuliefern. Mit drei Veränderungen in der Startelf kamen die Essenerinnen in Leipzig auf den Rasen. Julie Terlinden, Paula Flach und Lilli Purtscheller begannen für Laureta Elmazi, Ramona Maier (beide auf der Bank) sowie Natasha Kowalski (nicht im Kader).

Terlinden bedankt sich für Startelfeinsatz

Und die 17-jährige Terlinden bedankte sich schon nach kurzer Zeit für das Vertrauen des Trainers. Nach einer Freistoßflanke von links bekamen die Sächsinnen den Ball nicht geklärt. Da sich keine Leipzigerin um den Ball bemühte, schnappte sich die junge Essenerin den Ball und netzte aus elf Metern halbrechter Position zum 0:1 ein (13.).

Beiden Teams fehlte fortan die Konsequenz im Angriffsspiel, so dass sich die Partie vornehmlich im Mittelfeld abspielte. Die SGS machte das aber geschickt und ließ sich vom Angriffspressing der Gastgeberinnen nicht aus der Ruhe bringen.

Potsi und Rieke nutzen Magerl-Fehler aus

Erneut sorgte ein Abwehrfehler der Leipzigerinnen für die zweite Chance des Spiels. Julia Magerl verdribbelte sich am eigenen Sechzehner und versuchte die Situation mit einem Rückpass auf Torfrau Elvira Herzog zu bereinigen.

Doch der geriet viel zu kurz, so dass Kassandra Potsi - wie Terlinden ebenfalls erst 17 Jahre alt - dazwischen spurtete und den Ball von links auf die in der Mitte wartende Annalena Rieke passen konnte. Ohne Mühe verwandelte die Mittelfeldspielerin zum 0:2 (31.).

Die Gäste-Elf hatte bis zum Pausenpfiff gegen die ambitionierten aber in dieser Partie enttäuschenden Leipzigerinnen alles im Griff. Nur einmal musste Torfrau Kim Sindermann eingreifen, als Lydia Andrade in die Tiefe geschickt wurde, aber am Ende zu schwach und unplatziert abschloss (38.).

SGS zuvor noch ohne Punktspielsieg gegen RBL

So standen die Zeichen zur Pause vor nicht ganz 900 Zuschauern für den ersten Essener Sieg gegen die Leipzigerinnen in einem Punktspiel (zuvor zwei Remis und eine Niederlage) überraschend gut. Zuletzt konnte RBL fünfmal nicht gewinnen, und der Trend des Teams von Trainer Jonas Stephan, das in der kommenden Spielzeit vor einem Umbruch steht, führte sich gegen die SGS fort.

Leipzig kam mit wesentlich mehr Schwung aus der Kabine, doch weiterhin mangelte es an Konzentration im Spielaufbau und Genauigkeit im Zuspiel. Essen spielte defensiv aufmerksam, nahm so RB in vielen Situationen den Schwung und lauerte mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken in aller Ruhe auf Konter.

Elmazi auf Maier: Die Joker stechen

Und einen dieser Gegenstöße verwandelten zwei erst zuvor eingewechselte Spielerinnen. Elmazi, die in der 67. Minute für Purtscheller gekommen war, und Maier, die nach 64 Minuten für Potsi eingwechselt wurde, sorgten nach 69 Minuten für die Entscheidung.

Linksaußenspielerin Elmazi setzte sich am Sechzehner mit einer einfachen Körpertäuschung durch, zog aber nicht ab, sondern passte den Ball mit Übersicht an den Elfmeterpunkt, wo Ramona Maier das Zuspiel zum 0:3 veredelte. RB war nun geschlagen, die effektiven und cleveren Essenerinnen siegten auch in dieser Höhe verdient.

Am Freitag gegen Freiburg

Im vorletzten Saisonspiel geht es für die SGS bereits am Freitagabend weiter. Anpfiff für die Partie gegen den SC Freiburg ist um 18.30 Uhr.