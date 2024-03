WDR-Sport RL West: Remis zwischen Oberhausen und Düren Stand: 28.03.2024 21:27 Uhr

In der Regionalliga-Partie zwischen den Tabellennachbarn Rot-Weiß Oberhausen und 1. FC Düren hat keinen Sieger gegeben.

Die beiden punktgleichen Klubs trennten sich am Donnerstagabend 2:2 (1:1). Cottrell Ezekwem (12.) brachte RWO früh in Führung, Simon Breuer (27.) glich für Düren aus. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit schnürte Dürens Breuer (90.+1) nach einem Konter einen Doppelpack, doch nach einem Abwehrfehler kam Oberhausen noch zum Ausgleich durch Tim Stappmann (90.+2).

Oberhausen als Tabellensechster und Düren als Siebter liegen im "Niemandsland" der Tabelle: Auf die Tabellenspitze sind es 16 Punkte Rückstand, der Vorsprung auf Platz 15 beträgt 15 Punkte. Für RWO steht am Dienstag (19.30 Uhr) mit dem Halbfinale des Niederrheinpokals gegen die Sportfreunde Baumberg die nächste Partie an, Düren empfängt nächsten Samstag (6. April/14 Uhr) in der Liga den FC Gütersloh.