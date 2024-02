WDR-Sport Powervolleys Düren holen Belgier Achten als künftigen Trainer Stand: 20.02.2024 13:07 Uhr

Der Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren hat Christophe Achten als künftigen Trainer verpflichtet.

Wie der Klub am Dienstag (20.02.2024) mitteilte, tritt der 45 Jahre alte Belgier das Amt zur kommenden Saison an. Demnach hat Achten, der momentan in seinem Heimatland das Team von Lindemans Aalst trainiert, einen Vertrag für zwei Jahre in Düren unterschrieben.

Achten trainierte schon Rottenburg, Wusterhausen und Frankfurt

In der Bundesliga hat Achten bereits beim TV Rottenburg, den Netzhoppers Königs Wusterhausen und den United Volleys Frankfurt gearbeitet. "Wir sind von ihm als Typ und von seiner Arbeit überzeugt. Christophe ist ein Trainer, der viel Wert darauf legt, ein Team selbst mitzugestalten", erklärte Goswin Caro, sportlicher Leiter des Dürener Vereins, in der Vereinsmitteilung.

Ende 2023 hatte sich der aktuelle Tabellenfünfte nach einem halben Jahr vom jungen Finnen Matti Alatalo (28) getrennt. Interimistisch übernahmen Geschäftsführer Tomas Kocian-Falkenbach und Björn-Arne Alber bis zum Saisonende.