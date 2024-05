Fußball-Bundesliga Nach Kölner Abstieg - Chabot kündigt Abschied an Stand: 22.05.2024 20:57 Uhr

Innenverteidiger Jeff Chabot vom 1. FC Köln wird den den Bundesliga-Absteiger zur kommenden Saison verlassen.

"Nach zweieinhalb unvergesslichen Jahren ist es für mich an der Zeit, mich von diesem großartigen Verein zu verabschieden", schrieb der 26-Jährige bei Instagram. Der FC war am Samstag zum siebten Mal aus der Bundesliga abgestiegen, der wuchtige Chabot besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel. In der abgelaufenen Saison kam der gebürtige Hanauer in 32 Spielen zum Einsatz.

Den früheren U21-Nationalspieler soll es laut übereinstimmenden Medienberichten zu Vizemeister VfB Stuttgart ziehen. Auch Champions-League-Finalist Borussia Dortmund soll sich intensiv mit Chabot beschäftigt haben.