Deutschland in der Nations League Wie ein Balljunge ein Tor der DFB-Elf einleitete Stand: 24.03.2025 12:37 Uhr

Bei seinem ersten Einsatz als Balljunge verhilft Noel Urbaniak der deutschen Elf zu einem kuriosen Tor gegen Italien. Dabei wollte er zuerst gar kein Balljunge sei.

Von Anke Feller

Den 23. März 2025 und das Nations-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Italien in Dortmund wird Noel Urbaniak vermutlich nie vergessen. Die 36. Spielminute lief und Italien schlief, als der 15-jährige B-Junioren-Spieler vom Hombrucher SV hellwach und reaktionsschnell war und der Deutschen Elf zu einem kuriosen Tor verhalf.

Was war passiert? Deutschland führte mit 1:0, Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma hatte soeben einen Kopfball von Tim Kleindienst zur Ecke geklärt, haderte noch mit seinen Vorderleuten und entfernte sich dabei immer weiter von der Torlinie.

Zum ersten Mal Balljunge

Für Noel Urbaniak war es an diesem Abend die Premiere. Sein Trainer beim Hombrucher SV hatte Karten für das Nations-League-Spiel in Dortmund, die einzige Bedingung: "Ihr müsst Balljungen sein." Darauf hatte Noel zunächst keine große Lust, wie seine Mutter Katharina im WDR-Interview erzählt. "Noel meinte zuerst, Balljunge - das ist nichts für mich. Aber dann ist er doch zusammen mit vier weiteren Spieler zum Spiel gefahren."

Das Dortmunder Stadion ist ihm bestens vertraut. "Wir sind große BVB-Fans, die ganze Familie ist BVB-verrückt und wir gehen zu vielen Spielen. Schon als kleiner Junge ist Noel mit ins Stadion gegangen", berichtet Noels Mutter.

"Wir hatten Augenkontakt"

An seinen ersten Einsatz als Balljunge wird sich Noel noch lange erinnern. Am Sonntagabend hielt er den Ball in der Hand, als sich ihm DFB-Kapitän Joshua Kimmich näherte, um den Eckstoß auszuführen. Der 15-Jährige erkannte die Situation und warf den Ball blitzschnell zu Kimmich, der Italiens Unaufmerksamkeit im Strafraum ausnutzte und flach in die Mitte spielte, wo Jamal Musiala komplett frei stand und ins leere Tor traf.

"Wir hatten Augenkontakt, ich habe ihm den Ball sofort zugeworfen, dann ist das Tor passiert", beschrieb Noel Urbaniak die Situation nach dem Spiel. Nach Abpfiff trafen sich der Balljunge und Kimmich für ein gemeinsames Foto am Spielfeldrand. "Jo hat den Ball unterschrieben und hat danke gesagt."

Lob vom Bundestrainer

Ein besonderes Lob gab es vom Bundestrainer: "Sehr schlau, unfassbar schlau, das machen sie sehr gut", sagte Julian Nagelsmann. "Von allen dreien absolute Weltklasse." Er meinte die Weltklassespieler Joshua Kimmich und Jamal Musiala - und den Balljungen Noel Urbaniak. DFB-Sportdirektor Rudi Völler versprach: "Er kriegt eine Freikarte beim nächsten Heimspiel."

Für Noel Urbaniak war es übrigens nicht die erste Torbeteiligung an diesem Tag. Am Vormittag hatte ihn seine Mutter noch zum Auswärtsspiel der B-Junioren des Hombrucher SV III gefahren, im Volksgarten Mengede erzielte Noel den Treffer zum 6:2-Endstand. Erfolgreicher kann ein Tag kaum verlaufen.

Telefon steht nicht mehr still

Mutter Katharina hatte die Situation vor dem Fernseher verfolgt und ihrem Sohn direkt via Handy die Nachricht geschrieben: "Warst du das?" Die umgehende Antwort des Neuntklässlers der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Lütgendortmund: "Ja, das war ich!" Seitdem klingelt das Telefon unablässig, bis zum Mittag sind bei der Familie und im Verein über 70 Anfragen eingegangen.

Unsere Quellen: