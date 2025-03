Final Four der Nations League Nagelsmann und die Klub-WM - "Kann keine Rücksicht nehmen" Stand: 24.03.2025 11:56 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann will bei seinem Kader für das Finalturnier der Nations League keine Kompromisse eingehen. Er könne "keine Rücksicht" auf Spieler des FC Bayern und von Borussia Dortmund nehmen, die anschließend bei der Klub-WM gefordert sind.

Drei wichtige Spiele werden zwischen dem 31. Mai und 8. Juni 2025 in der Münchener Fußballarena ausgetragen. Einen Termin dürfen die Nationalspieler des FC Bayern fest notieren. Am 4. Juni trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Fröttmaning auf Portugal. Sollte sie das Halbfinale gewinnen, spielt sie am 8. Juni im selben Stadion gegen Spanien oder Frankreich um den Gewinn der Nations League. Als Verlierer würde sie am selben Tag in Stuttgart um den dritten Platz spielen.

Auch wenn die Nations League unter Nagelsmann in Deutschland an Ansehen und Bedeutung gewonnen hat, würden ein Joshua Kimmich und Jamal Musiala noch lieber am 31. Mai um eine andere Trophäe spielen. An jenem Samstag wird das Finale der Champions League angepfiffen.

Weniger offen träumt auch Borussia Dortmund von diesem Finale, das schon im vergangenen Jahr überraschend erreicht worden war.

(mögliche) Termine für Spieler des FC Bayern und BVB 17. Mai letzter Spieltag Bundesliga 31. Mai Finale Champions League 4. Juni Halbfinale Nations League 8. Juni Finale oder Spiel um 3. Platz Nations League 14. Juni - 13. Juli Klub-WM

Dass Profis der beiden Bundesligisten von der Klub-Weltmeisterschaft träumen, ist eher unwahrscheinlich. Das aufgeblähte Turnier mit 32 Mannschaften dauert von Eröffnung bis Endspiel einen guten Monat, es wird in den USA ausgetragen, in verschiedenen Zeitzonen und verbunden mit einigen Flugreisen.

Schon in der Champions League vier Spiele mehr

All das wartet am Ende einer langen Saison, in der es für die Münchner und Dortmunder schon in der reformierten Champions League vier Spiele mehr gab als in den Jahren zuvor üblich. Beide Klubs mussten nach acht Ligaspielen in eine Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel, weil sie nicht unter die besten acht Teams gekommen waren.

Eine "brutale Belastung" sei die Klub-WM, sagte Nagelsmann am Sonntagabend (23.02.2025) nach dem 3:3 gegen Italien in Dortmund. Gleichwohl brachte er seine Nationalmannschaft und damit auch den DFB schon in Position. "Bei so einem Turnier kann man keine Rücksicht nehmen" , sagte der Bundestrainer auf die Frage, ob er bei Nominierungen für das Final Four der Nations League eventuell auf Spieler von Bayern und Dortmund verzichten werde.

Wirtschaftliche Interessen bei Klub-WM

"Ich glaube, das versteht auch jeder" , schob er nach. Da sind allerdings Zweifel angebracht, denn die Klubs bezahlen zum Großteil ihre Spieler, und die werden bei der Klub-WM gebraucht, um möglichst viel Geld wieder reinzuholen. Gerade Borussia Dortmund, das aller Voraussicht nach eine erneute Qualifikation für die Champions League über die Bundesliga verpassen wird, wird ein enormes Interesse daran haben, möglichst weit zu kommen und somit viel Prämien abzustauben. Die reine Teilnahme dürfte dem BVB mindestens 15 Millionen Euro bringen.

Abstellungspflicht für Finalturnier der Nations League

Die Statuten des Weltverbandes FIFA sind auf der Seite des Bundestrainers. Die Klubs müssen ihre Spieler Anfang Juni für Nationalmannschaften abstellen. Ansonsten drohen harte Strafen.

Anders sieht das während der Klub-WM aus. Die FIFA strich für den Zeitraum die Abstellungspflicht. Davon könnte der FC Bayern profitieren, denn vom 14. Juni bis 6. Juli wird der Gold-Cup ausgespielt, die kontinentale Meisterschaft Nordamerikas. Bayerns Alphonso Davies ist mit Kanada qualifiziert, sein Heimatland zusammen mit den USA Ausrichter. Anders als etwa bei Kimmich und Musiala können die Bayern ihrem Linksverteidiger die Abstellung verweigern.

Nagelsmann: "Ich glaube, dass alle fit genug sind"

Bundestrainer Nagelsmann ist in einer besseren Position als sein kanadischer Kollege Jesse Marsh (ehemals RB Leipzig), und er betonte in Dortmund mehrmals, dass er von seinem Recht Gebrauch machen wird. "Ein Final Four ist ein Final Four, also ein Final. Da werde ich die Spieler auch spielen lassen." Bedenken hat er trotz der hohen Belastungen keine: "Ich glaube, dass alle fit genug sind, das zu spielen."