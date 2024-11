FC Bayern und Borussia Dortmund dabei Auslosung der Klub-WM am 5. Dezember in Miami Stand: 18.11.2024 20:58 Uhr

Die deutschen Vertreter Bayern München und Borussia Dortmund erfahren am 5. Dezember, mit wem sie es im kommenden Sommer in der Gruppenphase der reformierten Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli 2025) zu tun bekommen.

Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Montag (11.11.2024) weiter bekannt gab, wird die Ziehung um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) in Miami stattfinden, wo gut ein halbes Jahr später auch das Eröffnungsspiel ausgetragen wird.

Wie wird gelost?

Bislang hat die FIFA noch keine Angaben zum Prozedere gemacht, etwaige Lostöpfe wurden bisher nicht veröffentlicht.

Wer spielt mit?

32 Teams sind dabei, zwölf davon aus Europa, darunter bayern München und Borussia Dortmund. Gespielt wird in acht Vierergruppen, die jeweils beiden besten Teams ziehen ins Achtelfinale ein, danach wird im K.o.-Modus der Sieger ermittelt.

Folgende Teams sind dabei:

Asien (vier Plätze): Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate), Al Hilal (Saudi-Arabien) und die Urawa Red Diamonds (Japan), Ulsan HD (Südkorea).

Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate), Al Hilal (Saudi-Arabien) und die Urawa Red Diamonds (Japan), Ulsan HD (Südkorea). Afrika (vier Plätze): Al Ahly (Ägypten), Wydad Casblanca (Marokko), Espérance de Tunis (Tunesien), Mamelodi Sundowns (Südafrika).

Al Ahly (Ägypten), Wydad Casblanca (Marokko), Espérance de Tunis (Tunesien), Mamelodi Sundowns (Südafrika). Südamerika (sechs Plätze): SE Palmeiras, CR Flamengo, FC Fluminense (alle Brasilien), River Plate und Boca Juniors (beide Argentinien). Ein letzter Platz geht an den Sieger der Copa Libertadores 2024. Im Finale am 30. November stehen Botafogo und Atletico Mineiro (beide Brasilien).

SE Palmeiras, CR Flamengo, FC Fluminense (alle Brasilien), River Plate und Boca Juniors (beide Argentinien). Ein letzter Platz geht an den Sieger der Copa Libertadores 2024. Im Finale am 30. November stehen Botafogo und Atletico Mineiro (beide Brasilien). Nord-/Mittelamerika und Karibik (vier Plätze): CF Monterrey, Pachuca, Club Leon (alle Mexiko), Seattle Sounders (USA).

CF Monterrey, Pachuca, Club Leon (alle Mexiko), Seattle Sounders (USA). Ozeanien (ein Platz): Auckland City (Neuseeland).

Auckland City (Neuseeland). Gastgeber USA (ein Platz): Inter Miami (USA).

Inter Miami (USA). Europa (zwölf Plätze): Bayern München, Borussia Dortmund (beide Deutschland), FC Chelsea, Manchester City (beide England), Real Madrid, Atletico Madrid (beide Spanien), Inter Mailand, Juventus Turin (beide Italien), Paris Saint-Germain (Frankreich), FC Porto, Benfica Lissabon (beide Portugal), Red Bull Salzburg (Österreich).

Wo wird gespielt?

Inter Miami mit Lionel Messi ist für das Eröffnungsspiel im Hard Rock Stadium gesetzt, das Endspiel wird vor den Toren New Yorks in New Jersey über die Bühne gehen.

Die weiteren Spielorte sind Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington D.C. und Orlando, wo gleich zwei Arenen ausgewählt wurden.

Gibt es immer noch Streit um das Turnier?

Jede Menge - Spielergewerkschaften und Ligen beschreiten mittlerweile den Rechtsweg gegen die FIFA, beide fühlen sich bei der Gestaltung des Kalenders nicht ausreichend berücksichtigt. Die FIFA weist das ausdrücklich zurück. Für die Klubs entsteht dagegen eine unverhoffte neue Einnahmequelle, sie unterstützen das Turnier.

Wo das Geld herkommen wird, ist noch nicht klar. Zuletzt hatte die FIFA Schwierigkeiten, das Turnier bei TV-Sendern und Sponsoren zu vermarkten.

Gibt es das Turnier auch bei den Frauen?

Ja, ab 2026 bekommen auch die Frauen eine neue Klub-WM. Laut FIFA-Rat soll der Termin im Januar und im Februar liegen. Das Turnier soll es ebenfalls alle vier Jahre geben. Die genauen Daten der Klub-WM sind noch offen, wie auch die Frage, welche Klubs aus welchem Kontinent mitspielen und wo das Turnier ausgetragen wird. 16 Klubs werden mitspielen.