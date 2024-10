WDR-Sport Leverkusens Frauen kassieren späten Ausgleich in Bremen Stand: 12.10.2024 15:55 Uhr

Bayer Leverkusen hat einen Sieg bei Werder Bremen spät noch aus der Hand gegeben, blieb aber auch im sechsten Saisonspiel ungeschlagen.

Vor 22.127 Zuschauern im Weserstadion kam Leverkusen am Samstag zu einem 1:1 (0:0) und schob sich zunächst auf Platz zwei vor. Bremen bleibt Tabellenneunter. Mit einem weiteren Sieg hätte Bayer zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen.

"Bremen hat in der ersten Hälfte sehr aggressiv attackiert, wir haben uns schwer getan", sagte Leverkusens Trainer Roberto Pätzold bei "MagentaSport". "Nach der Pause haben wir es besser gemacht und sind in Führung gegangen. Der Druck von Bremen wurde gegen Ende aber immer größer - aber es ist natürlich ärgerlich, dass wir nach so einer Ecke den Ausgleich kassieren."

Pätzold änderte seine Startelf nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena auf einer Position: Auf der Rechtsverteidiger-Position ersetzte Angele Vidal die verletzte Skinnes Hansen (Teilsehnenriss im rechten Oberschenkel).

Kaum Torchancen in der ersten Hälfte

Beide Teams konzentrierten sich auf die Defensivarbeit, zwingende Torchancen gab es zunächst nicht. Mit der ersten guten Gelegenheit in der ausgeglichenen Partie wäre Bayer beinahe in Führung gegangen, doch nach Vorlage von Caroline Kehrer rutschte Cornelia Kramer (22.) der Ball über den Spann und die Angreiferin schoss aus neun Metern deutlich über das Tor.

Diese Chance blieb lange die einzig nennenswerte: Es mangelte auf beiden Seiten an Präzision im Spielaufbau, die Teams neutralisierten sich im Mittelfeld. Kurz vor der Halbzeitpause wurde es nach einem Bremer Angriff über die linke Seite noch einmal gefährlich, doch nach einer scharfen Hereingabe von Ricarda Walkling (44.) kam in der Mitte niemand an den Ball.

Leverkusen steigert sich nach der Pause

Nach der Pause vergab Leverkusen die bis dahin beste Chance. Kehrer setzte sich auf der linken Seite durch und spielte flach in die Mitte, wo Karolina Lea Vilhjalmsdottir verpasste, der Ball aber zu der dahinter postierten Janou Levels (57.) gelangte. Diese verfehlte das lange Eck mit einem Schlenzer aus etwa zehn Metern um Haaresbreite.

Fünf Minuten später fiel die Führung für Bayer - unter Mithilfe der Bremer Defensive. Einen verunglückten Abstoß von Werders Keeperin Livia Peng erlief Leverkusens Kehrer (62.) und zog aus halblinker Position in den Strafraum. Ihr Schuss wurde von Bremens Juliane Wirtz abgefälscht, sodass der Ball unhaltbar im kurzen Eck einschlug.

Später Ausgleich nach einer Ecke

Leverkusen lauerte anschließend vermehrt auf Konter, Bremen blieb bissig und wurde offensiver. Bayers Torhüterin Friederike Repohl parierte im Nachfassen einen Versuch von Larissa Mühlhaus (75.), im direkten Gegenzug scheiterte Kramer an Peng. Mühlhaus (79.) hatte kurz darauf zwei weitere Chancen, doch zunächst traf sie den Ball nicht voll und scheiterte anschließend am Außenpfosten.

In der Schlussphase warf Werder noch einmal alles nach vorne - und schaffte in der 90. Minute den Ausgleich. Nach einer Ecke kam die Kugel zu Sophie Weidauer, die im zweiten Versuch ins linke Eck traf.