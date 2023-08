WDR-Sport Leverkusen holt Testsieg bei Olympique Marseille Stand: 02.08.2023 22:43 Uhr

Beim französischen Topklub Olympique Marseille landete Bundesligist Bayer 04 Leverkusen seinen ersten Saisonsieg.

Im dritten Anlauf hat Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen den ersten Testspiel-Sieg gefeiert. Am Mittwoch (02.08.2023) holte das Team von Trainer Xabi Alonso einen 2:1 (2:0)-Sieg beim französischen Topklub Olqmpique Marseille.

Jonathan Tah per Kopf nach einer Ecke (14.) und Nadiem Amiri (40.) mit einer direkt verwandelten Ecke erzielten vor 67.000 Zuschauern die Treffer für den Bundesligisten. Der Anschlusstreffer fiel nach 78 Minuten durch einen abgefälschten Schuss von Francois Mughe.

Comeback von Robert Andrich

Trainer Alonso hatte die Mannschaft gegenüber dem 0:1 am Samstag bei Real Sociedad San Sebastian gehörig durchrotiert und wechselte im Laufe der Partie die Mannschaft auch noch einmal durch. Unter anderem kamen Florian Wirtz und Jonas Hofmann erst nach knapp 60 Minuten zum Einsatz. Robert Andrich feierte nach fast drei Monate Verletzungspause in der Schlussphase sein Comeback.

Leverkusen bestreitet am Samstag (13.30 Uhr) im Rahmen der Saisoneröffnung in der eigenen Arena die Generalprobe gegen den englischen Premier-League-Klub West Ham United. In der Woche wird es dann mit dem DFB-Pokalspiel bei Teutonia Ottensen ernst.